Политика⁠,
0

В Германии назвали госизменой возможную поездку депутата АдГ в Россию

Поездка депутата от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркуса Фронмайера в Россию поставит под угрозу безопасность Германии. Об этом заявил генеральный секретарь Христианско-социальный союза (CSU) Мартин Хубер, передает Sueddeutsche Zeitung.

Хубер сказал, что «Фронмайер передаст Кремлю секретную информацию, тем самым поставив под серьезную угрозу безопасность Германии и Европы».

Секретарь CSU призвал руководство АдГ запретить поездку, иначе она будет считаться государственной изменой. Премьер-министр земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн (Зеленые), в свою очередь, заявил, что «если кто-то из АдГ едет в Россию — ничего хорошего от этого ждать не приходится».

В ответ на критику Фронмайер сказал, что служит исключительно интересам Германии. Он добавил, что «если следовать логике правящих партий, тогда даже [президент США] Дональд Трамп — государственный изменник только потому, что говорит с [российским президентом] Владимиром Путиным». По мнению Фронмайера, «серьезная политика» должна вести диалог, особенно в трудные времена.

В музей «Павловск» вернулась похищенная нацистами карта Ингерманландии
Общество

Фронмайер — заместитель председателя фракции АдГ в Бундестаге и один из ближайших соратников председателя партии Алисы Вайдель. Он признал, что поездка в Россию в текущих условиях «несомненно политически чувствительна», но назвал возмущение со стороны политических конкурентов показным.

Ранее в октябре фракция АдГ в гамбургском парламенте исключила депутата Роберта Риша за участие в конференции Международной лиги антиглобалистов, которая прошла в Мариинском дворце в Санкт-Петербурге 12 сентября. Исполнительный комитет АдГ единогласно проголосовал за исключение Риша. Там пришли к выводу, что эта встреча имела «антидемократическую направленность». Как пишет Welt, депутат также будет исключен из партии.

АдГ известна в том числе тем, что поддерживает Россию. Например в феврале Вайдель заявила о желании отменить санкции против России. До того, в январе, АдГ не стала включать в предвыборный манифест партии пункт об осуждении России из-за конфликта на Украине. Вайдель ранее говорила, что Украина не сможет победить на поле боя. Для решения конфликта нужна дипломатия, а не новые поставки оружия, отмечала она.

