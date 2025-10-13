В музей «Павловск» вернулась похищенная нацистами карта Ингерманландии

Video

В музей-заповедник «Павловск» вернулась старинная карта Ингерманландии 1676 года, похищенная из Дворцовой библиотеки России во время фашистской оккупации 1941–1944 годов. Об этом сообщает пресс-служба «Павловска».

Возвращение экспоната стало возможным благодаря петербургскому коллекционеру Дмитрию Попову. Он узнал, что карта выставлена на одном из аукционов Германии, выкупил ее и передал музею в дар. Подлинность карты подтверждает экслибрис библиотеки Павловского дворца.

Ингрия (Ингерманландия) — этнокультурная и историческая область на северо-западе современной России. В разные периоды времени эта территория входила в состав Новгородской земли, Великого княжества Московского, Швеции и Российской империи. В середине 1919 года северная часть Ингерманландии провозгласила государственный суверенитет — Республику Северная Ингрия. Вскоре эта территория, находящаяся в границах Ленинградской области, была включена в состав СССР.

По словам старшего научного сотрудника музея Ольги Ламеко, карта была издана в Петербурге в 1827 году при жизни императрицы Марии Федоровны и составлена штабс-капитаном Военно-топографического депо Августом Бергенгеймом по подлинным документам XVII века. Это первая карта, похищенная из Павловского дворца, которая вернулась в музей.

В начале сентября в Пушкинском музее представили картину Джованни Франческо Барбьери, известного как Гверчино, «Мадонна с Младенцем». Полотно долгое время считалось утраченным.

Картина принадлежала жене Наполеона Бонапарта Жозефине, а в 1820 году была куплена Александром I. Он приобрел ее для Императорского Эрмитажа. Через 42 года полотно оказалось в Москве в коллекции Румянцевского музея, а после его расформирования в 1924 году пропало из поля зрения. С середины 1980-х «Мадонна с Младенцем» находилась в собрании художника и коллекционера Ильи Глазунова, дочь которого и передала холст Пушкинскому музею.