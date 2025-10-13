 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В музей «Павловск» вернулась похищенная нацистами карта Ингерманландии

В музей «Павловск» вернулась похищенная нацистами карта Ингерманландии
Video

В музей-заповедник «Павловск» вернулась старинная карта Ингерманландии 1676 года, похищенная из Дворцовой библиотеки России во время фашистской оккупации 1941–1944 годов. Об этом сообщает пресс-служба «Павловска».

Возвращение экспоната стало возможным благодаря петербургскому коллекционеру Дмитрию Попову. Он узнал, что карта выставлена на одном из аукционов Германии, выкупил ее и передал музею в дар. Подлинность карты подтверждает экслибрис библиотеки Павловского дворца.

Ингрия (Ингерманландия) — этнокультурная и историческая область на северо-западе современной России. В разные периоды времени эта территория входила в состав Новгородской земли, Великого княжества Московского, Швеции и Российской империи. В середине 1919 года северная часть Ингерманландии провозгласила государственный суверенитет — Республику Северная Ингрия. Вскоре эта территория, находящаяся в границах Ленинградской области, была включена в состав СССР.

По словам старшего научного сотрудника музея Ольги Ламеко, карта была издана в Петербурге в 1827 году при жизни императрицы Марии Федоровны и составлена штабс-капитаном Военно-топографического депо Августом Бергенгеймом по подлинным документам XVII века. Это первая карта, похищенная из Павловского дворца, которая вернулась в музей.

Из музея фарфора во Франции выкрали китайскую коллекцию на €9,5 млн
Общество
Фото:Croquant / Wikipedia

В начале сентября в Пушкинском музее представили картину Джованни Франческо Барбьери, известного как Гверчино, «Мадонна с Младенцем». Полотно долгое время считалось утраченным.

Картина принадлежала жене Наполеона Бонапарта Жозефине, а в 1820 году была куплена Александром I. Он приобрел ее для Императорского Эрмитажа. Через 42 года полотно оказалось в Москве в коллекции Румянцевского музея, а после его расформирования в 1924 году пропало из поля зрения. С середины 1980-х «Мадонна с Младенцем» находилась в собрании художника и коллекционера Ильи Глазунова, дочь которого и передала холст Пушкинскому музею.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Дуганова
карта Павловск музей Ингрия
Материалы по теме
Пушкинский музей представил считавшуюся утраченной «Мадонну с Младенцем»
Общество
Из музея фарфора во Франции выкрали китайскую коллекцию на €9,5 млн
Общество
В Петербурге украли из музея «золотой» слиток для квестов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
Будущее поддержки: как копайлоты меняют клиентский сервис Радио РБК, 19:45
Эрдоган попросил «прекрасную» Мелони бросить курить Политика, 19:40
Глава WADA заявил об изъятии 800 млн до допинга на европейском рынке Спорт, 19:38
«Хватит войны, добро пожаловать в мир»: кадры с саммита по Газе в Египте Политика, 19:38 
Новые маршруты и технологии: как изменилась отрасль логистики в 2025 году Радио РБК, 19:33
Трамп и три лидера подписали соглашение о завершении войны в секторе Газа Политика, 19:33
Как меняется рынок труда в России: интерес к зумерам и эксперименты с ИИ Тренды, 19:24
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 19:21
Гид по фестивалю «Каро/Арт»: Бутусов, Триер и недружелюбный Би Гань Стиль, 19:14
Axios узнал темы возможной встречи Трампа и Зеленского в конце недели Политика, 19:11
Берлин предупредил о «горячем конфликте после ледяного мира» в Европе Политика, 19:11
В России провели мессу с мощами первого католического святого-миллениала Общество, 19:06
На «Финополисе» назвали ключевые навыки современного специалиста Отрасли, 19:01