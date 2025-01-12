Немецкая партия АдГ не стала осуждать Россию из-за конфликта на Украине

Такой пункт не стали включать в предвыборный манифест партии. АдГ выступает за сближение России и против поставок оружия Украине

Алис Вайдель на съезде АдГ (Фото: Matthias Rietschel / Reuters)

На партийной конференции ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ) делегаты отказались включать пункт об осуждении России из-за конфликта на Украине в предвыборный манифест, передает Tagesschau.

Вопрос вынесли на рассмотрение делегатов, 69% проголосовали против. Всего в небольшом городе Риза на конференцию собрались около 600 делегатов. Перед съездом в городе были протесты несогласных с позицией АдГ.

На мероприятии партия официально и единогласно выдвинула в кандидаты в канцлеры свою главу и лидера парламентской группы 45-летнюю Алис Вайдель. Это первый раз, когда АдГ примет участие в выборах такого уровня.

Вайдель ранее говорила, что Украина не сможет победить на поле боя. Для решения конфликта нужна дипломатия, а не новые поставки оружия, отмечала она.

На съезде политик также заявила, что в случае победы будет перезапущен взорванный газопровод «Северный поток» (уцелела одна нитка на Nord Stream 2, всего их четыре - по две на каждом трубопроводе). Также она призвала «снести все ветряные электростанции», чтобы подключить к сети действующие атомные (в 2023 году в Германии отключили последние три станции).

Вайдель высказалась и по вопросам миграционной политики. Партия намерена ужесточить ее, в манифест АдГ включили термин «ремиграция», который подразумевает массовую депортацию мигрантов.

Согласно последнему опросу, результаты которого 11 января опубликовал Bild (исследование провел социологический институт INSA по просьбе издания), АдГ по популярности занимает второе место после ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии). У АдГ — 22%, у ХДС/ХСС — 30%. В INSA отметили, что для ультраправой партии это самое высокое значение популярности за год. У ХДС/ХСС, напротив, показатели ухудшаются — нынешний результат для них самый слабый с октября 2024-го.

На третьем месте — партия канцлера Олафа Шольца с 16%, на четвертом — «Зеленые» (входили в правящую коалицию) с 13%.