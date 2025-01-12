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Военная операция на Украине ,  
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Немецкая партия АдГ не стала осуждать Россию из-за конфликта на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Такой пункт не стали включать в предвыборный манифест партии. АдГ выступает за сближение России и против поставок оружия Украине
Алис Вайдель на съезде АдГ
Алис Вайдель на съезде АдГ (Фото: Matthias Rietschel / Reuters)

На партийной конференции ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ) делегаты отказались включать пункт об осуждении России из-за конфликта на Украине в предвыборный манифест, передает Tagesschau.

Вопрос вынесли на рассмотрение делегатов, 69% проголосовали против. Всего в небольшом городе Риза на конференцию собрались около 600 делегатов. Перед съездом в городе были протесты несогласных с позицией АдГ.

На мероприятии партия официально и единогласно выдвинула в кандидаты в канцлеры свою главу и лидера парламентской группы 45-летнюю Алис Вайдель. Это первый раз, когда АдГ примет участие в выборах такого уровня.

Вайдель ранее говорила, что Украина не сможет победить на поле боя. Для решения конфликта нужна дипломатия, а не новые поставки оружия, отмечала она.

На съезде политик также заявила, что в случае победы будет перезапущен взорванный газопровод «Северный поток» (уцелела одна нитка на Nord Stream 2, всего их четыре - по две на каждом трубопроводе). Также она призвала «снести все ветряные электростанции», чтобы подключить к сети действующие атомные (в 2023 году в Германии отключили последние три станции).

Вайдель высказалась и по вопросам миграционной политики. Партия намерена ужесточить ее, в манифест АдГ включили термин «ремиграция», который подразумевает массовую депортацию мигрантов.

«Альтернатива для Германии» заявила о плане перезапуска Nord Stream
Политика
Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Согласно последнему опросу, результаты которого 11 января опубликовал Bild (исследование провел социологический институт INSA по просьбе издания), АдГ по популярности занимает второе место после ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии). У АдГ — 22%, у ХДС/ХСС — 30%. В INSA отметили, что для ультраправой партии это самое высокое значение популярности за год. У ХДС/ХСС, напротив, показатели ухудшаются — нынешний результат для них самый слабый с октября 2024-го.

На третьем месте — партия канцлера Олафа Шольца с 16%, на четвертом — «Зеленые» (входили в правящую коалицию) с 13%.

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