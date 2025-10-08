Депутата АдГ исключили из фракции после поездки в Петербург
Фракция партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в гамбургском парламенте исключила депутата Роберта Риша за участие в конференции Международной лиги антиглобалистов, которая прошла в Мариинском дворце в Санкт-Петербурге 12 сентября. Об этом сообщил глава фракции Дирк Нокеманн, его цитирует газета Welt.
Исполнительный комитет АдГ единогласно проголосовал за исключение Риша. Там пришли к выводу, что эта встреча имела «антидемократическую направленность». Как пишет издание, депутат также будет исключен из партии.
По данным источников в АдГ, Риш выступил на мероприятии в России в качестве докладчика — без ведома и одобрения партии и фракции. «Более того, Риш не проявил ни понимания, ни осознания последствий своего поведения», — заявили в партии.
В парламенте Гамбурга также пришли к выводу, что Риш ввел в заблуждение относительно цели своей поездки, назвав ее «частной». В свою очередь, бывший депутат заявил, что «неожиданно» получил приглашение от знакомой, а о повестке конференции ничего не знал.
