 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Царёв назвал абсурдом лишение его гражданства Украины

Олег Царёв назвал абсурдом решение Зеленского лишить его гражданства Украины
Олег Царев
Олег Царев (Фото: Сергей Петров / NEWS.RU / Global Look Press)

Экс-депутат Верховной рады политик Олег Царёв назвал абсурдом указ украинского президента Владимира Зеленского о лишении его украинского гражданства, его слова приводит «РИА Новости».

«Уже нет той Украины, которую мы знали и помним. Нелегитимный президент лишает меня того, что он не давал — гражданства Украины. Если Зеленский спустя столько лет, как я уехал из Украины, меня помнит — это хорошо. Значит, боится и продолжает бороться со мной», — сказал он.

По словам Царёва, всю политическую карьеру он работал над тем, чтобы Украина была вместе с Россией.

В Виннице бывшего депутата Рады Олега Царева приговорили к восьми годам
Политика
Олег Царев

Помимо Царёва Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова и артиста балета Сергея Полунина. Он подчеркнул, что у этих людей было подтверждено наличие российского паспорта. Труханов заявил, что планирует оспаривать решение о лишении гражданства в суде.

Царёв был депутатом Верховной рады нескольких созывов, а также заместителем главы фракции «Партия регионов». В 2014 году он покинул Украину, где впоследствии был заочно приговорен к 12 годам лишения свободы по делу о публичных призывах к изменению границ и насильственному изменению и свержению конституционного строя.

Экс-депутат Рады Царев дал первый комментарий после покушения в Крыму
Политика
Олег Царев

Кроме того, у Царёва было конфисковано имущество на 460 млн грн (880 млн руб.). В частности, земельный участок в Киевской области, квартира в Днепре, гостиничный и санаторный комплексы в Крыму.

В 2023-м на Царёва совершили покушение. В него дважды стреляли на территории санатория в Крыму, где он проживал. ФСБ после этого завела дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. По версии Следственного комитета, к покушению причастна Служба безопасности Украины (СБУ). Подозреваемый по этому делу получил 24 года тюрьмы.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Олег Царев Украина лишение гражданства
Материалы по теме
В Виннице бывшего депутата Рады Олега Царева приговорили к восьми годам
Политика
ФСБ заявила о задержании работавшего на СБУ участника покушения на Царева
Политика
ФСБ завела дело после покушения на Олега Царева
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
Главу нижегородского отделения «Народного фронта» задержали Общество, 18:52
МВФ во второй раз снизил прогноз роста ВВП России на 2025 год Экономика, 18:50
Царёв назвал абсурдом лишение его гражданства Украины Политика, 18:47
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Боливией Спорт, 18:36
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Захарова назвала варварством риск депортации более 800 россиян из Латвии Политика, 18:28
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Разрешение каких конфликтов Трамп поставил себе в заслугу. Инфографика Политика, 18:26
МВД проверит конфликт с пенсионеркой из-за места в московском метро Общество, 18:25
Кто такой судья Момотов, у которого нашли сеть отелей и связи с ОПГ 18:24
Путин впервые за десять лет назначил нового посла в Австрии Политика, 18:22
Российский рынок — на годовых минимумах. Какие акции покупать на просадкеПодписка на РБК, 18:20
97-летний теннисист обыграл 102-летнего на турнире ITF Спорт, 18:19
ПСБ рассказал о мерах поддержки быстрорастущего технологического бизнеса Пресс-релиз, 18:17