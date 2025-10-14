Царёв назвал абсурдом лишение его гражданства Украины

Олег Царев (Фото: Сергей Петров / NEWS.RU / Global Look Press)

Экс-депутат Верховной рады политик Олег Царёв назвал абсурдом указ украинского президента Владимира Зеленского о лишении его украинского гражданства, его слова приводит «РИА Новости».

«Уже нет той Украины, которую мы знали и помним. Нелегитимный президент лишает меня того, что он не давал — гражданства Украины. Если Зеленский спустя столько лет, как я уехал из Украины, меня помнит — это хорошо. Значит, боится и продолжает бороться со мной», — сказал он.

По словам Царёва, всю политическую карьеру он работал над тем, чтобы Украина была вместе с Россией.

Помимо Царёва Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова и артиста балета Сергея Полунина. Он подчеркнул, что у этих людей было подтверждено наличие российского паспорта. Труханов заявил, что планирует оспаривать решение о лишении гражданства в суде.

Царёв был депутатом Верховной рады нескольких созывов, а также заместителем главы фракции «Партия регионов». В 2014 году он покинул Украину, где впоследствии был заочно приговорен к 12 годам лишения свободы по делу о публичных призывах к изменению границ и насильственному изменению и свержению конституционного строя.

Кроме того, у Царёва было конфисковано имущество на 460 млн грн (880 млн руб.). В частности, земельный участок в Киевской области, квартира в Днепре, гостиничный и санаторный комплексы в Крыму.

В 2023-м на Царёва совершили покушение. В него дважды стреляли на территории санатория в Крыму, где он проживал. ФСБ после этого завела дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. По версии Следственного комитета, к покушению причастна Служба безопасности Украины (СБУ). Подозреваемый по этому делу получил 24 года тюрьмы.