Экс-депутат Рады Царев дал первый комментарий после покушения в Крыму

Олег Царев заверил, что чувствует себя хорошо, и пообещал, что организаторы ответят за свои действия. Покушение на него произошло 27 октября в Крыму — в политика дважды выстрелили. ФСБ нашло в покушении украинский след

Олег Царев (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев впервые прокомментировал покушение на его жизнь, организованное в Крыму. Он не раскрыл подробности покушения, но заверил, что чувствует себя хорошо, и пообещал, что организаторы ответят за свои действия.

«Хочу сказать, что террористов никто бояться не будет, пускай они боятся. Рано или поздно им придется ответить за то, что они сделали. За покушение, за акты террора, за войну, за то, что они сделали с Украиной», — заявил он RT.

Покушение на Царева произошло в ночь на 27 октября. В него дважды выстрелили на территории санатория, где он проживает. По данным Shot, это произошло в санатории им. Кирова в Ялте.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 277 УК России (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

31 октября российская спецслужба получила данные, свидетельствующие о причастности СБУ к покушению на экс-депутата Рады. Координатором преступления был назван житель Ялты, который, по версии следствия, организовал слежку за Царевым и оборудовал тайник «со средствами поражения». Он был задержан и дал признательные показания.

При обыске у координатора нашли самодельное взрывное устройство, компоненты для создания бомбы, фотографии Царева. Сейчас ведутся поиски исполнителя.

Царев после покушения оказался в реанимации под усиленной охраной ФСБ.

На Украине Олег Царев был депутатом Верховной рады нескольких созывов и замглавы фракции Партии регионов. В 2014 году он поддержал Донбасс, в июле занял должность спикера Новороссии (проекта объединения ЛНР и ДНР).

Власти Украины объявили его в розыск. В мае 2022 года Царева заочно приговорили к 12 годам лишения свободы по статьям о публичных призывах к изменению границ в нарушение украинской Конституции, а также в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием СМИ.