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Координатор покушения на экс-депутата Рады получил 24 года колонии

Координатора покушения на экс-депутата Рады Царева приговорили к 24 годам тюрьмы
Петра Жицкого приговорили к 24 годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. руб. по делу о покушении на экс-депутата Верховной рады Олега Царева. Его сочли причастным к хранению оружия, изготовлению взрывчатки и слежке для СБУ
Олег Царев
Олег Царев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Фигуранта дела о покушении на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева Петра Жицкого приговорили к 24 годам  колонии строгого режима и штрафу в размере 800 тыс. руб., сообщили РБК в пресс-службе Южного окружного военного суда.

По версии обвинения, в период с 24 февраля по 1 декабря 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) «создала устойчивую группу лиц» для незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки, изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ) в Крыму и «совершения с их помощью посягательства на жизнь Царева».

СБУ привлекла к сотрудничеству Жицкого, он с октября по ноябрь 2022-го перевез оружие из тайника для хранения «до использования иными участниками организованной группы», а также забрал оттуда электродетонатор и взрывчатое вещество для изготовления СВУ. Позднее мужчина вел наблюдение за Царевым и определил возможное место совершения убийства, отметили в суде.

«Параллельно подсудимый прошел обучение по осуществлению террористической деятельности, — подчеркнули там. — Используя собранные Жицким и переданные им в распоряжение сотруднику СБУ сведения, представители иностранной спецслужбы совершили посягательство на жизнь общественного деятеля Царева».

В Виннице бывшего депутата Рады Олега Царева приговорили к восьми годам
Политика
Олег Царев
Жицкому вменили ст. 275 (госизмена), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ст. 277 (посягательство на жизнь общественного деятеля), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатки), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки), ч. 4 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) УК. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Покушение на Царева произошло в ночь на 27 октября 2023 года в Крыму. Неизвестные дважды выстрелили в него на территории санатория им. Кирова в Ялте, где проживал экс-депутат Рады. Как уточнили в суде, «Царев оказал активное сопротивление и скрылся с места нападения, телесных повреждений он не получил». Друг политика, журналист Александр Чаленко сообщал, что тот находился в реанимации под усиленной охраной ФСБ. Сам Царев пообещал, что организаторы ответят за свои действия. ФСБ заявила о причастности к произошедшему СБУ.

Царев был депутатом Верховной рады нескольких созывов, а также заместителем главы фракции Партии регионов. В 2014-м покинул Украину, где впоследствии был заочно приговорен к 12 годам лишения свободы по делу о публичных призывах к изменению границ и насильственному изменению и свержению конституционного строя.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Елена Степанова Елена Степанова
Россия Украина покушение на убийство Олег Царев приговор лишение свободы СБУ
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