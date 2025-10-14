Кремль оценил поручение Уиткоффу от Трампа заняться Украиной после Газы

Стив Уиткофф (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф доказал свою эффективность, поэтому в Кремле надеются, что его усилия будут способствовать дипломатическому разрешению украинского конфликта, заявил РБК пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал поручение президента США Дональда Трампа Уиткоффу сосредоточиться на Украине после примирения в Газе. Пескова спросили, допускают ли в Кремле, что США удастся найти дипломатическое решение конфликта.

«Безусловно, мы приветствуем такие намерения. Приветствуем подтверждение политической воли на то, чтобы всемерно способствовать поискам путей мирного урегулирования», — ответил Песков.

«Мы уже хорошо знакомы с господином Уиткоффом, он эффективный, доказал свою эффективность на Ближнем Востоке. Надеемся, что его таланты и дальше будут способствовать уже на украинском направлении», — сказал он.

