Дмитриев заявил, что диалог России и США продолжается

Дмитриев: диалог России и США продолжается на базе договоренностей на Аляске

Кирилл Дмитриев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Москва продолжает вести диалог с Вашингтоном на базе соглашений, которые были достигнуты в ходе саммита президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом заявил спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странам Кирилл Дмитриев.

«Придуманные и распространяемые противниками мирных процессов слухи об «ослаблении влияния Стива Уиткоффа в администрации президента Трампа» оказались полностью несостоятельными», — написал Дмитриев в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что Уиткофф является главным архитектором и переговорщиком, который добивается успеха в создании и реализации плана американского лидера по урегулированию в Газе.

15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже прошли переговоры Путина и Трампа. По итогам лидеры сообщили о прогрессе и позитивно оценили переговоры, однако достигнуть сделки по Украине сторонам так и не удалось — это было центральным вопросом саммита.

Незадолго до саммита на Аляске Уиткофф посетил Москву, встреча с Путиным в Кремле продлилась около трех часов. Стороны обсуждали конфликт на Украине и перспективы возможного развития сотрудничества.

На этой неделе помощника президента Юрий Ушаков рассказал, что в Анкоридже Путин пошел на «определенные уступки», связанные с урегулированием конфликта на Украине. Сам глава государства заявил, что Россия и США остаются в рамках договоренностей, достигнутых во время саммита на Аляске.

Ранее замглавы МИД России, член российской делегации на переговорах в Стамбуле Михаил Галузин заявил РБК, что «позитивный импульс», который был придан встречей на Аляске, «оказался выхолощенным».

Ушаков полагает, что заявления об исчерпании импульса встречи на Аляске неверны. «Мы продолжаем работать с американцами на основе того, что было договорено между президентами в Анкоридже», — сказал Ушаков.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что импульс к украинскому урегулированию «жив». «Будем надеяться, будет жить дальше, что президент Трамп сохраняет политическую волю на мирное урегулирование», — сказал представитель Кремля.