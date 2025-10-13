Песков: американцы знают о паузе в контактах Москвы и Киева

Песков сообщил об осведомленности США о паузе в контактах с Киевом

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В США знают о паузе в контактах России и Украины, сообщил РБК пресс-секретарь российского президента.

«Разумеется, американцам хорошо известно о той паузе, которая образовалась. Безусловно, они темой владеют», — ответил он. — Контакты по соответствующим каналам продолжаются, но продвижения, к сожалению, нет».

9 октября Песков сообщил РБК, что утрата импульса в урегулировании российско-украинского конфликта вызвана серьезной паузой в диалоге с США по Украине. По его словам, украинские власти, «воодушевившись европейцами», надеются на изменение динамики на фронте и не стремятся к мирному процессу.

Ранее замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что импульс переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, посвященных урегулированию российско-украинского конфликта, исчерпан.

9 октября помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков опроверг это заявление. По его словам, Москва и Вашингтон продолжают работу на основе достигнутых договоренностей. Это позднее подтвердил и Песков. Он заявил, что импульс к урегулированию конфликта сохраняется, а пауза в переговорном процессе обусловливается тем, что украинские власти не хотят отвечать на переданный им проект соглашения и на предложение создать три рабочие группы перед встречей высших представителей власти.

Переговоры Путина и Трампа прошли 15 августа на военной базе в Анкоридже, штат Аляска. Это была первая встреча глав государств во время второго президентского срока республиканца. Главной темой стало урегулирование российско-украинского конфликта, однако сделки достичь не удалось.