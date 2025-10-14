В США представили мобильную пусковую установку для Tomahawk

Военная компания из США Oshkosh Defense на выставке Ассоциации армии США (AUSA 2025) представила линейку мобильных пусковых установок, том числе для крылатых ракет Tomahawk. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Речь идет о многоцелевом автономном аппарате (X-MAV) — установке, способной к автономному пуску дальнобойных боеприпасов. Ее ключевая особенность — возможность нести до четырех крылатых ракет Tomahawk одновременно.

«Семейство многоцелевых автономных транспортных средств Oshkosh разработано на базе проверенных тактических машин, обладает масштабируемой автономностью и универсальностью целевой нагрузки», — заявил руководитель программ компании Пэт Уильямс. Он добавил, что армия четко обозначила необходимость в создании автономных платформ, не зависящих от типа полезной нагрузки, и что такие решения уже готовы.

Как отмечает NavalNews, мобильные установки для Tomahawk также производит Lockheed Martin: у нее есть семейство пусковых установок Mark 41 VLS — MRC и Mk 70. Их используют ВМС США. Они обеспечивают возможность запуска ракет Tomahawk с берега и в сложных условиях.

В начале октября президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках Tomahawk Киеву. Кремль предупредил, что такой шаг станет «серьезным витком эскалации». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, тема возможных поставок Украине Tomahawk вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность.

Позже Трамп заявил, что, если конфликт на Украине не будет урегулирован, США могут поставить Киеву крылатые ракеты Tomahawk с дальностью до 2,5 тыс. км. Кремль подчеркивал, что Россия готова к урегулированию, несмотря на напряженность в связи с возможными поставками крылатых ракет.

Tomahawk — многоцелевые ракеты, предназначенные для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Имеют дальность до 2,5 тыс. км. Способны нести как обычные, так и ядерные боеголовки, однако ракеты с ядерной боевой частью были сняты с эксплуатации в рамках мер по ядерному разоружению.