Медведев предупредил, что на Ближнем Востоке «война будет продолжаться»

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Войны на Ближнем Востоке будут продолжаться, пока не будет создано государство Палестина, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Освобождение израильских заложников и палестинских заключенных — дело, конечно, хорошее, но это ничего не решит. Пока не будет создано полноценное палестинское государство в соответствии с известными резолюциями ООН, ничего не изменится. Война будет продолжаться. Все это понимают», — написал он.

В ночь на 10 октября в силу вступило перемирие между Израилем и ХАМАС, достигнутое при посредничестве США. А 13 октября президент США Дональд Трамп объявил, что конфликт Израиля и ХАМАС в секторе в Газа «закончен».

О создании государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме было объявлено в 1988 году. К концу сентября 2025-го палестинское государство признавали 147 из 193 стран — членов ООН.

Тогда же на Генассамблее ООН Канада и Великобритания (первые среди стран G7) объявили о признании Палестины. В тот же день последовали их примеру Австралия и Португалия, Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Монако, Сан-Марино и Франция. Все они признают ее государственность в соответствии с границами 1967 года, так что Восточный Иерусалим оказывается на территории этой страны.

В Израиле крайне остро отреагировали на решение стран признать Палестину. Премьер Биньямин Нетаньяху пообещал дать ответ на «попытку навязать нам террористическое государство в самом сердце нашей страны».

В 2023-м президент России Владимир Путин заявлял, что решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства. По его мнению, события на Ближнем Востоке — это «провал» политики США, которые пытались монополизировать урегулирование.