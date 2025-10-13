Медведев предупредил, что на Ближнем Востоке «война будет продолжаться»
Войны на Ближнем Востоке будут продолжаться, пока не будет создано государство Палестина, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Освобождение израильских заложников и палестинских заключенных — дело, конечно, хорошее, но это ничего не решит. Пока не будет создано полноценное палестинское государство в соответствии с известными резолюциями ООН, ничего не изменится. Война будет продолжаться. Все это понимают», — написал он.
В ночь на 10 октября в силу вступило перемирие между Израилем и ХАМАС, достигнутое при посредничестве США. А 13 октября президент США Дональд Трамп объявил, что конфликт Израиля и ХАМАС в секторе в Газа «закончен».
О создании государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме было объявлено в 1988 году. К концу сентября 2025-го палестинское государство признавали 147 из 193 стран — членов ООН.
Тогда же на Генассамблее ООН Канада и Великобритания (первые среди стран G7) объявили о признании Палестины. В тот же день последовали их примеру Австралия и Португалия, Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Монако, Сан-Марино и Франция. Все они признают ее государственность в соответствии с границами 1967 года, так что Восточный Иерусалим оказывается на территории этой страны.
В Израиле крайне остро отреагировали на решение стран признать Палестину. Премьер Биньямин Нетаньяху пообещал дать ответ на «попытку навязать нам террористическое государство в самом сердце нашей страны».
В 2023-м президент России Владимир Путин заявлял, что решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства. По его мнению, события на Ближнем Востоке — это «провал» политики США, которые пытались монополизировать урегулирование.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?