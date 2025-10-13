 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Медведев предупредил, что на Ближнем Востоке «война будет продолжаться»

Медведев: без независимой Палестины война на Ближнем Востоке продолжится
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Войны на Ближнем Востоке будут продолжаться, пока не будет создано государство Палестина, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Освобождение израильских заложников и палестинских заключенных — дело, конечно, хорошее, но это ничего не решит. Пока не будет создано полноценное палестинское государство в соответствии с известными резолюциями ООН, ничего не изменится. Война будет продолжаться. Все это понимают», — написал он.

Трамп назвал глупостью признание европейскими странами Палестины
Политика
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп

В ночь на 10 октября в силу вступило перемирие между Израилем и ХАМАС, достигнутое при посредничестве США. А 13 октября президент США Дональд Трамп объявил, что конфликт Израиля и ХАМАС в секторе в Газа «закончен».

О создании государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме было объявлено в 1988 году. К концу сентября 2025-го палестинское государство признавали 147 из 193 стран — членов ООН.

Тогда же на Генассамблее ООН Канада и Великобритания (первые среди стран G7) объявили о признании Палестины. В тот же день последовали их примеру Австралия и Португалия, Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Монако, Сан-Марино и Франция. Все они признают ее государственность в соответствии с границами 1967 года, так что Восточный Иерусалим оказывается на территории этой страны.

Франция и 11 стран создали коалицию для поддержки Палестинской автономии
Политика

В Израиле крайне остро отреагировали на решение стран признать Палестину. Премьер Биньямин Нетаньяху пообещал дать ответ на «попытку навязать нам террористическое государство в самом сердце нашей страны».

В 2023-м президент России Владимир Путин заявлял, что решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства. По его мнению, события на Ближнем Востоке — это «провал» политики США, которые пытались монополизировать урегулирование.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Дмитрий Медведев Ближний Восток Палестина Израиль
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Нетаньяху предложил дать Трампу самую престижную премию Израиля
Политика
Первые семеро освобожденных в Газе заложников прибыли в Израиль
Политика
Трамп заявил, что конфликт в Газе «закончен»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
Будущее поддержки: как копайлоты меняют клиентский сервис Радио РБК, 19:45
Эрдоган попросил «прекрасную» Мелони бросить курить Политика, 19:40
Глава WADA заявил об изъятии 800 млн до допинга на европейском рынке Спорт, 19:38
«Хватит войны, добро пожаловать в мир»: кадры с саммита по Газе в Египте Политика, 19:38 
Новые маршруты и технологии: как изменилась отрасль логистики в 2025 году Радио РБК, 19:33
Трамп и три лидера подписали соглашение о завершении войны в секторе Газа Политика, 19:33
Как меняется рынок труда в России: интерес к зумерам и эксперименты с ИИ Тренды, 19:24
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 19:21
Гид по фестивалю «Каро/Арт»: Бутусов, Триер и недружелюбный Би Гань Стиль, 19:14
Axios узнал темы возможной встречи Трампа и Зеленского в конце недели Политика, 19:11
Берлин предупредил о «горячем конфликте после ледяного мира» в Европе Политика, 19:11
В России провели мессу с мощами первого католического святого-миллениала Общество, 19:06
На «Финополисе» назвали ключевые навыки современного специалиста Отрасли, 19:01