Политика⁠,
0

Трамп заявил, что конфликт в Газе «закончен»

Конфликт Израиля и ХАМАС в секторе в Газа «закончен», заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолета.

«Война закончена», — сказал он.

Поздним вечером 12 октября Трамп покинул военную базу Эндрюс в США и вылетел на Ближний Восток.

Материал дополняется

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

