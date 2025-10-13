Трамп заявил, что конфликт в Газе «закончен»

Конфликт Израиля и ХАМАС в секторе в Газа «закончен», заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолета.

«Война закончена», — сказал он.

Поздним вечером 12 октября Трамп покинул военную базу Эндрюс в США и вылетел на Ближний Восток.

Материал дополняется