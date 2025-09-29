Трамп назвал глупостью признание европейскими странами Палестины
Некоторые из стран, в том числе европейских, признали государственность Палестины «по глупости», заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, трансляцию ведет Белый дом.
«Несколько стран, как вы знаете, по глупости признали палестинское государство, некоторые из наших европейских друзей, союзников, хороших людей. Я думаю, они делают это, потому как очень устали от того, что происходит уже много десятилетий», — заявил американский лидер.
21 сентября Канада и Великобритания (первые среди стран G7) объявили о признании Палестины. В тот же день последовали их примеру Австралия и Португалия. Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Монако, Сан-Марино и Франция сделали аналогичный шаг на конференции ООН 22 сентября.
МИД Израиля раскритиковал решение признать Палестину и назвал это «наградой» для ХАМАС. ХАМАС, со своей стороны, назвал признание Палестины подтверждением права палестинцев на свою землю и святыни.
В 2024 году о признании Палестины заявили Армения, Багамские Острова, Барбадос, Ирландия, Испания, Норвегия, Словения, Тринидад и Тобаго, а также Ямайка. Весной 2025-го Палестину признали власти Мексики. Среди признавших Палестину стран находится и Россия.
Таким образом, с 1988 года, когда было объявлено о создании Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, этот статус признали более 150 стран.
