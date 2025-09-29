 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Трамп назвал глупостью признание европейскими странами Палестины

Трамп: европейские страны признали государственность Палестины по глупости
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Некоторые из стран, в том числе европейских, признали государственность Палестины «по глупости», заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, трансляцию ведет Белый дом.

«Несколько стран, как вы знаете, по глупости признали палестинское государство, некоторые из наших европейских друзей, союзников, хороших людей. Я думаю, они делают это, потому как очень устали от того, что происходит уже много десятилетий», — заявил американский лидер.

Какие страны признали Палестину. Карта
Политика
Фото:Thomas Mukoya / Reuters

21 сентября Канада и Великобритания (первые среди стран G7) объявили о признании Палестины. В тот же день последовали их примеру Австралия и Португалия. Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Монако, Сан-Марино и Франция сделали аналогичный шаг на конференции ООН 22 сентября.

МИД Израиля раскритиковал решение признать Палестину и назвал это «наградой» для ХАМАС. ХАМАС, со своей стороны, назвал признание Палестины подтверждением права палестинцев на свою землю и святыни.

В 2024 году о признании Палестины заявили Армения, Багамские Острова, Барбадос, Ирландия, Испания, Норвегия, Словения, Тринидад и Тобаго, а также Ямайка. Весной 2025-го Палестину признали власти Мексики. Среди признавших Палестину стран находится и Россия.

Таким образом, с 1988 года, когда было объявлено о создании Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, этот статус признали более 150 стран.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Егор Алимов
Дональд Трамп Палестина признание
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
