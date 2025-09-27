 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Франция и 11 стран создали коалицию для поддержки Палестинской автономии

Коалиция выделит $170 млн Палестинской автономии с целью стабилизировать ее финансовое положение и сохранить способность исполнять основные государственные функции

Двенадцать стран, включая Францию, Великобританию, Японию, Саудовскую Аравию и Испанию, объявили о создании коалиции доноров для финансовой поддержки Палестинской автономии. Об этом сообщает пресс-служба французского МИДа.

Цель коалиции — стабилизировать финансовое положение Палестинской администрации, сохранить ее способность управлять государством, предоставлять гражданам основные услуги и обеспечивать безопасность. Это крайне важно для обеспечения стабильности в регионе и сохранения принципа двух государств, подчеркивается в заявлении.

Создание коалиции связано с финансовым кризисом, возникшим из-за удержания Израилем налоговых и таможенных поступлений автономии. Кроме Франции в нее войдут Саудовская Аравия, Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Япония, Норвегия, Словения, Испания, Швейцария и Великобритания

Как сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление премьер-министра Палестины Мухаммеда Мустафы, доноры обязались выделить правительству не менее $170 млн. Из них $90 млн предоставит Саудовская Аравия, сообщил министр иностранных дел королевства, принц Фейсал бин Фархан.

«Министры призывают Израиль немедленно перевести все палестинские налоговые и таможенные поступления и приостановить любые меры, которые препятствуют работе палестинской администрации, ослабляют ее или могут привести к ее краху», — говорится в сообщении, опубликованном МИД Франции.

Нетаньяху пообещал дать ответ признавшим Палестину государствам
Политика
Биньямин Нетаньяху

Израиль ежемесячно собирает налоговые поступления от имени Палестинской автономии (ПА) в соответствии с Парижским протоколом к Соглашениям в Осло.

Автономия осуществляет ограниченное управление на Западном берегу реки Иордан, но не управляет сектором Газа. При этом ПА платит зарплату примерно тысяче госслужащих в секторе Газа. Автономия также помогает покрывать расходы в социальном секторе, за электричество, медицину, образование и безопасность.

При этом Израиль неоднократно принимал решение об удержании средств, предназначавшихся для сектора Газа. Так, в ноябре 2024 года Тель-Авив удержал порядка около 30%. В марте 2025 года министерство финансов Палестины заявило, что с 2019 года Израиль удерживает около $2 млрд палестинских налоговых поступлений.

На Генассамблее ООН Франция, Бельгия, Люксембург и ряд других стран объявили о признании палестинского государства. МИД  Израиля раскритиковал это решение и назвал его «наградой» для группировки ХАМАС.

С 1988 года, когда было объявлено о создании государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, его статус признали более 150 стран.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Израиль Палестина налоги помощь коалиция
