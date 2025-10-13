Министерство в Китае перестало публиковать документы в формате Word

Фото: Shutterstock

Министерство коммерции КНР опубликовало ряд документов, которые впервые можно напрямую открыть только через WPS Office — китайский аналог Microsoft Office, сообщает South China Morning Post.

Разработанный пекинской компанией Kingsoft, WPS Office использует иную структуру кодирования, чем Microsoft Office, что означает, что текстовые файлы WPS невозможно открыть напрямую в Word без конвертации.

Ранее министерство в основном публиковало текстовые документы в формате Microsoft Word, отмечает издание.

Президент США Дональд Трамп 10 октября анонсировал повышение пошлин на ввозимую в страну китайскую продукцию. С 1 ноября США введут против Китая 100-процентные пошлины сверх тех, которые действуют в настоящее время. Кроме того, с 1 ноября будет введен экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения.

Трамп пригрозил повышением пошлин на китайскую продукцию после того, как Министерство коммерции КНР 9 октября объявило о введении экспортного контроля над поставками редкоземельных металлов, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Иностранные организации и физические лица должны получать лицензию на экспорт товаров двойного назначения. Заявки на экспорт, предназначенные для «зарубежных военных пользователей», будут отклоняться.

По подсчетам Bloomberg, на долю Китая приходится около 70% мировых поставок редкоземельных металлов.

Обострение торговой войны произошло в преддверии переговоров между США и Китаем. Ранее Трамп анонсировал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее. С 31 октября по 1 ноября там пройдет саммит АТЭС.