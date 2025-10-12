Трамп заявил, что США хотят помочь Китаю

Трамп: США хотят помочь Китаю, а не навредить ему

Трамп отметил, что он, как и Си Цзиньпин, «не хочет депрессии для своей страны». По словам президента, США хотят помочь Китаю, а не навредить

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США не собираются вредить Китаю, а хотят помочь ему, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Не беспокойтесь о Китае, все будет в порядке! Высоко уважаемый Президент [Китая] Си [Цзиньпин] просто пережил трудный момент. Он не хочет депрессии для своей страны, как и я. США хотят помочь Китаю, а не навредить ему!!!» — говорится в посте Трампа.

Накануне Трамп заявил, что в ноябре США введут против Китая дополнительные 100-процентные пошлины сверх тех, которые уже платит КНР. Кроме этого, с 1 ноября США введут экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения.

Министерство коммерции Китая резко отреагировало на новые американские пошлины и назвало их типичным примером «двойных стандартов».

По словам американского лидера, тарифы будут ответом на запланированное Китаем введение масштабных экспортных ограничений с 1 ноября «практически на все производимые им товары». Ранее министерство коммерции КНР объявило о новых ограничениях на экспорт редкоземельных металлов.

По данным Bloomberg, это решение направлено на усиление торговых позиций Китая в преддверии встречи между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее на полях саммита АТЭС. Китай является основным поставщиком редкоземельных металлов, на его долю приходится около 70% мирового рынка.

Китай решил отреагировать на пошлины США. В частности, в ответ на американские портовые сборы для китайских судов, которые вступят в силу 14 октября, Китай объявил о введении аналогичных мер для американских судов. В ведомстве считают, что практика США грубо нарушает «принцип равноправия и взаимной выгоды китайско-американских отношений».

США готовы к торговой войне с Китаем, если возникнет такая необходимость, ранее заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.