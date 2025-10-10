 Перейти к основному контенту
Трамп пригрозил Китаю повышением пошлин из-за редкоземельных металлов

Пекин решил ввести экспортный контроль в отношении технологий, связанных с редкоземельными элементами. Президент США счел такой шаг «очень враждебным»
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Президент США Дональд Трамп пригрозил повышением пошлин на китайскую продукцию, поступающую в Соединенные Штаты. Так Трамп ответил на решение Пекина ввести экспортный контроль в отношении технологий, связанных с редкоземельными элементами.

Глава Белого дома счел такой шаг «очень враждебным».

«По сути, это застопорит рынки и осложнит жизнь практически каждой стране мира, особенно Китаю. К нам обратились другие страны, крайне возмущенные этой торговой враждебностью, возникшей из ниоткуда. Наши отношения с Китаем за последние шесть месяцев были очень хорошими, поэтому этот шаг в торговле стал еще более неожиданным», — написал Трамп в Truth Social.

Он призвал «ни в коем случае» не допустить, чтобы Китай «держал мир в плену». «Но, похоже, это было их планом уже давно, начиная с магнитов и других элементов, в отношении которых они тихо установили своего рода монопольное положение, что является довольно зловещим и враждебным шагом, мягко говоря», — отметил американский лидер.

Глава Белого дома подчеркнул, что у Вашингтона также «есть монопольные позиции, гораздо более сильные», чем у Пекина. «Я просто не хотел ими пользоваться, у меня не было для этого причин — ДО СИХ ПОР!» — добавил он.

Трамп сообщил, что не разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином, поскольку у него не было причин для этого. Он также напомнил, что должен был встретиться с Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, «но теперь, похоже, для этого нет никаких оснований».

Редкоземельные металлы (РЗМ) — это группа из 17 химических элементов, которые играют ключевую роль в ряде отраслей — от электроники до энергетики.

Непосредственно к редкоземельным металлам (РЗМ) относят 17 элементов, включая скандий, иттрий и лантаноиды. Тогда как к редкому сырью в разных классификациях относят до 30 видов, в том числе литий, титан, бериллий и графит.

Самым дорогим редкоземельным металлом считают скандий из-за его уникальных особенностей и высокого спроса в различных отраслях промышленности. Скандий применяется в космической индустрии, оборонном секторе, а также при изготовлении прочных автомобильных кузовов. Этот металл используется для создания твердого топлива, которое питает мощные генераторные установки.

О новых ограничениях на экспорт редкоземельных металлов Министерство коммерции КНР заявило 9 октября. Bloomberg связал этот шаг со стремлением Пекина усилить рычаги воздействия в торговой войне в преддверии встречи между Трампом и Си. На долю Китая приходится около 70% мировых поставок редкоземельных металлов, отмечает агентство.

Теперь зарубежным экспортерам товаров, в которых есть даже следы некоторых редкоземельных металлов китайского производства, потребуется экспортная лицензия, следует из заявления властей.

Речь также идет об экспорте технологий, связанных с добычей, плавкой и разделением редкоземельных металлов, а также плавкой металлов, производством магнитных материалов и переработкой и утилизацией вторичных ресурсов, содержащих редкоземельные элементы, уточнило ведомство.

Иностранные компании обязаны получать лицензию на экспорт товаров двойного назначения для поставок, связанных с редкоземельными элементами, за пределы Китая. Заявки на экспорт, предназначенный для «зарубежных военных пользователей», одобряться не будут.

Под ограничения, в частности, попали пять редкоземельных металлов — гольмий, европий, иттербий, тулий, эрбий, а также некоторые литий-ионные аккумуляторы, графитовые аноды и синтетические алмазы и некоторое оборудование для производства этих материалов, уточняет Bloomberg.

Такой шаг китайские власти объяснили «более эффективной защитой национальной безопасности и интересов страны, а также более эффективным выполнением международных обязательств, таких как нераспространение».

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

