США нарастят запасы критически важных ископаемых для противостояния Китаю

Чтобы снизить зависимость от Китая в сфере редкоземельных металлов, Пентагон закупит критически важные ресурсы на $1 млрд. Имеющиеся у США запасы можно использовать по решению президента в случае войны или угрозы нацбезопасности

Пентагон США намерен закупить критически важные полезные ископаемые на сумму до $1 млрд, чтобы противостоять Китаю, который доминирует в добыче редкоземельных металлов, сообщает Financial Times со ссылкой на документы Агентства оборонной логистики.

Ведомство намерено приобрести кобальт на сумму до $500 млн, сурьму на $245 млн, тантал на $100 млн и скандий на $45 млн. Нарастить запасы власти США решили на фоне новых экспортных ограничений Китая на редкоземельные металлы и магниты, применяемые в производстве вооружений и в сфере высоких технологий.

Эти планы показывают, что правительство США «осознает, насколько важны эти материалы», сказал один из представителей отрасли. «Западным правительствам пока еще слишком рано создавать запасы критически важных минералов, но они все больше концентрируются на этом», — отметил собеседник.

США в ноябре введут 100%-е пошлины на товары из КНР сверх текущего уровня
Экономика
Фото:Дональд Трамп (Anna Moneymaker / Getty Images)

Критически важные полезные ископаемые включены в приоритет национальной безопасности США, так как необходимы для большинства систем вооружений, включая радары и комплексы обнаружения ракет. Цены на германий и сурьму резко выросли в этом году на фоне падения экспорта из Китая, а западные трейдеры предупреждают о «панике» на рынке, поскольку компании испытывают трудности с его приобретением, пишет FT. Пентагон пытается решить проблему.

Запасы Агентства оборонной логистики по состоянию на 2023 год оценивались в $1,3 млрд. Использовать их можно только по решению президента или заместителя министра обороны в случае войны или угрозы национальной безопасности. «Большой и прекрасный» закон Трампа, подписанный в июле, предусматривает выделение $7,5 млрд на критически важные ресурсы, включая $2 млрд долларов на пополнение оборонных запасов.

Китай ввел новые экспортные ограничения 9 октября, незадолго до запланированной встречи лидера КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС в Южой Корее. Трамп в ответ объявил о введении дополнительных пошлин в размере 100% на товары из Китая с 1 ноября, но отметил, что не намерен отменять саммит с Си. Пекин назвал действия Вашингтона примером «двойных стандартов».

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
