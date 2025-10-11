 Перейти к основному контенту
Торгпред США заявил, что страна готова к торговой войне с Китаем

Торгпред США Грира: страна готова к торговой войне с Китаем, если понадобится
При этом, Грир считает, что в этом нет необходимости. По его словам, у США и Китая могут быть сбалансированные отношения. Ранее Трамп анонсировал 100% дополнительные пошлины с 1 ноября на товары из Китая

США готовы к торговой войне с Китаем, если возникнет такая необходимость, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир в интервью Fox News.

«Посмотрим. В этом нет необходимости, но мы готовы к этому, если потребуется, и мы считаем, что американцы к этому готовы», — ответил он на вопрос, является ли текущая ситуация торговой войной.

При этом Грир добавил, что Китаю не обязательно придерживаться такого подхода. У США могут быть сбалансированные отношения с Китаем, считает торгпред. Однако для этого, по мнению Грира, Китаю «необходимо изменить те аспекты экономики, где он производит слишком много, использует недобросовестную торговую практику и пытается заставить всех делать то, что ему нужно».

Полную хронологию первого этапа торговой войны США и Китая читайте в подписке РБК.

США и Китай договорились по пошлинам. Почему это не конец торговой войны
Фото:Kevin Frayer / Getty Images

США с 1 ноября введут 100% пошлины на товары из КНР сверх текущего уровня
Экономика

Ранее Трамп заявил, что США введут с 1 ноября 100% пошлины на китайские товары. «Поверх любых действующих тарифов», — отметил он. Кроме того, США с той же даты введут экспортные ограничения на «критически важное программное обеспечение».

Позднее, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он уточнил, что США также могут ограничить экспорт многих товаров в Китай. Помимо программного обеспечения это может коснуться, в частности, самолетов и запчастей к ним.

Президент США заявил, что его страна примет ответные меры на решение Китая ввести ограничения на экспорт редкоземельных металлов с 1 ноября. До этого, 9 октября, министерство коммерции КНР объявило о новых экспортных ограничениях. По данным агентства Bloomberg, Китай намерен усилить свои позиции в торговой войне в преддверии встречи между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Зарубежные экспортеры товаров с редкоземельными металлами из Китая, включая их добычу, переработку, утилизацию и производство магнитных материалов, будут обязаны получать экспортные лицензии. Лицензии станут обязательными для товаров двойного назначения с этими элементами. Заявки на экспорт для «военных пользователей» будут отклоняться. Ограничения распространятся на гольмий, европий, иттербий, тулий, эрбий, литий-ионные аккумуляторы, графитовые аноды и синтетические алмазы. Китайские власти обосновали меры необходимостью защиты национальной безопасности и выполнения международных обязательств.

