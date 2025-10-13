Нидерланды взяли под контроль китайского производителя микросхем Nexperia
Правительство Нидерландов задействовало положения закона о доступности товаров в отношении базирующегося в стране производителя полупроводников Nexperia, принадлежащего Китаю, сообщает CNBC.
В заявлении правительства отмечается, что решение было принято «в связи с серьезными недостатками в корпоративном управлении» Nexperia. Это, по мнению властей Нидерландов, может представлять угрозу для непрерывности и гарантии сохранения на территории Нидерландов и Европы критически важных технологических знаний и возможностей.
При этом правительство назвало задействование закона «в высшей степени исключительным» случаем.
Как отмечает CBNC, Nexperia, дочерняя компания китайской Wingtech Technology, специализируется на крупносерийном производстве чипов, используемых в автомобильной промышленности, бытовой электронике и других отраслях, что делает компанию критически важной для поддержания технологических цепочек поставок в Европе.
После заявления нидерландского правительства акции Wingtech на Шанхайской фондовой бирже упали на максимально допустимые 10%.
«Решение правительства Нидерландов заморозить глобальные операции Nexperia под предлогом «национальной безопасности» представляет собой чрезмерное вмешательство, вызванное геополитической предвзятостью, а не оценкой рисков, основанной на фактах», — заявила Wingtech в удаленном посте в мессенджере WeChat, который был сохранен в архиве и переведен китайским политическим блогом Pekingnology.
Представитель Nexperia сообщил CNBC, что компания не может предоставить дополнительные комментарии, но отметил, что Nexperia «соблюдает все действующие законы и нормативные акты, экспортный контроль и режимы санкций» и продолжает регулярно взаимодействовать с соответствующими органами.
Китай 9 октября ввел новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов, ссылаясь на соображения национальной безопасности. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября США введут против Китая 100-процентные пошлины сверх тех, которые действуют.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?