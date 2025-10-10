Путин назвал укрепление ПВО ответом на возможные поставки Tomahawk Киеву
Ответом на возможные поставки Киеву американских крылатых ракет Tomahawk станет укрепление российских средств противовоздушной обороны (ПВО), заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан.
«Наш ответ — это укрепление системы ПВО Российской Федерации», — сказал глава государства журналистам в ответ на вопрос о реакции России на возможные поставки США ракет Tomahawk Украине.
Tomahawk — многоцелевые ракеты, предназначенные для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Разработаны в 1970-х компанией General Dynamics. Скорость ракеты — 885 км/ч (0,74 Маха), дальность — 1250–2500 км.
Материал дополняется
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов