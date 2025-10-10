Путин назвал укрепление ПВО ответом на возможные поставки Tomahawk Киеву

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Ответом на возможные поставки Киеву американских крылатых ракет Tomahawk станет укрепление российских средств противовоздушной обороны (ПВО), заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан.

«Наш ответ — это укрепление системы ПВО Российской Федерации», — сказал глава государства журналистам в ответ на вопрос о реакции России на возможные поставки США ракет Tomahawk Украине.

Tomahawk — многоцелевые ракеты, предназначенные для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Разработаны в 1970-х компанией General Dynamics. Скорость ракеты — 885 км/ч (0,74 Маха), дальность — 1250–2500 км.

Материал дополняется