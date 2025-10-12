В Киеве неизвестные с нацистской символикой напали на еврея у синагоги
В Киеве группа молодых людей устроила нападение около синагоги, сообщила киевская еврейская община в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Полиция Киева начала проверку.
Инцидент произошел у здания синагоги в Оболонском районе. Нападавшие пришли к нему, выкрикивая антисемитские лозунги и демонстрируя нацистское приветствие. Когда к ним из синагоги вышел представитель еврейской общины, они распылили в него слезоточивый газ из баллончиков.
По информации киевской еврейской общины, эту же группу заметили у синагоги и накануне — тогда молодые люди также демонстрировали нацистские приветствия и выкрикивали оскорбления в адрес раввина.
Пострадавший от нападения мужчина получил ожоги глаз и кожи.
В октябре в Великобритании 35-летний гражданин Великобритании сирийского происхождения Джихад аль-Шами въехал в толпу возле синагоги, а затем напал с ножом на собравшихся. В результате погибли два человека, пострадали четверо.
Правоохранительные органы назвали нападение терактом и усилили охрану еврейских общин по всей стране.
