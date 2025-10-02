При нападении с ножом на синагогу в Манчестере пострадали четыре человека

Неизвестный на автомобиле врезался в людей и нанес им ножевые ранения. Он застрелен полицией

Фото: Anthony Devlin / Getty Images

Неизвестный напал с ножом на синагогу в Манчестере, пострадали четыре человека, преступник застрелен, сообщает полиция.

Мэр Манчестера Энди Бернхэм заявил, что «непосредственная опасность, по всей видимости, миновала», передает Sky News. В то же время местные власти просят избегать посещения района в округе Крампсолл, где произошел инцидент, пока полиция продолжает расследование.

Как отмечает «Би-би-си», нападение произошло в Йом-Кипур — один из самых важных дней в иудаизме, когда евреи усиленно молятся, постятся и посещают синагоги.

Как позже рассказали в полиции, нападение на синагогу еврейской общины Хитон-парка на Миддлтон-Роуд в Крампсолле произошло рано утром. В правоохранительные органы позвонил свидетель, который увидел, как автомобиль въехал в людей, а один человек получил ножевое ранение.

У пострадавших травмы из-за наезда машины и ножевые ранения, рассказали в службе скорой помощи.

В Британии в 2024 году в три раза выросло число антисемитских инцидентов, заявляли в Фонде общественной безопасности (занимается защитой еврейской общины в стране). Всего в организации насчитали 5583 подобных случаев, речь идет о нападениях, угрозах и антисемитских выступлениях, большая часть (3167) приходится на Лондон, 729 на Манчестер, отмечает Sky News.