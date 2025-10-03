 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Британии сообщили о новых мерах после атаки на синагогу в Манчестере

Фото: Phil Noble / Reuters
Фото: Phil Noble / Reuters

Правительство Великобритании усилило охрану еврейских общин по всей стране после нападения на синагогу в Манчестере 2 октября, в результате которого погибли два человека, заявила министр внутренних дел страны Шабана Махмуд. По ее словам, власти сделают все необходимое для обеспечения безопасности.

«Люди увидят усиление присутствия полиции во всех общественных учреждениях — в первую очередь в синагогах, но также в других местах проживания общины», — приводит Reuters слова министра.

Премьер-министр Кир Стармер, в свою очередь, пообещал сделать все возможное, чтобы победить антисемитизм в стране и защитить британских евреев. Издание напоминает, что супруга политика — еврейка.

На синагогу в Манчестере напал британец с сирийскими корнями
Общество
Фото:Phil Noble / Reuters

Нападение на синагогу еврейской общины Хитон-парка на Миддлтон-Роуд в Крампсолле произошло в Йом Кипур — один из самых важных дней в иудаизме, когда евреи усиленно молятся, постятся и посещают синагоги.

В правоохранительные органы позвонил свидетель, который увидел, как рано утром автомобиль въехал в толпу возле синагоги, затем оттуда выскочил водитель с ножом и напал на собравшихся.

На распространенных позднее в соцсетях кадрах видно, как полицейские стреляют в мужчину внутри периметра синагоги, еще один мужчина в традиционном еврейском головном уборе лежит на полу в луже крови. Полиция назвала имя застреленного преступника — это 35-летний гражданин Великобритании сирийского происхождения Джихад аль-Шами.

По данным Фонда общественной безопасности (занимается защитой еврейской общины в стране), в 2024 году число антисемитских инцидентов в Великобритании увеличилось втрое и составило 5583 случая. Речь идет о нападениях, угрозах и антисемитских выступлениях. Чаще всего их регистрировали в Лондоне и Манчестере.

