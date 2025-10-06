 Перейти к основному контенту
Политика
Суды арестовали готовивших взрывы в синагогах в двух регионах

Пятигорский городской суд арестовал на два месяца 22-летнего гражданина России Карданова Р.А, обвиняемого в подготовке теракта в синагоге, сообщает ТАСС.

Обвиняемого пробудет под арестом как минимум до 2 декабря 2025 года.

Карданову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и пункту «а» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса — покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору. Максимальное наказание — до двадцати лет лишения свободы.

Ранее суд в Красноярске Суд арестовал на два месяца двух выходцев из страны Центральноазиатского региона, готовивших взрыв самодельной бомбы на территории городской синагоги.

ФСБ ранее сообщила о предотвращении терактов на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях. По данным ведомства, их готовили сторонники запрещенной в России международной террористической организации. В Красноярске задержаны двое выходцев из стран Центральной Азии, которые, как утверждает ФСБ, планировали взрыв в городской синагоге.

В Пятигорске же задержали россиянина, который собирался поджечь здание Еврейской религиозной общины. У него изъяли зажигательные смеси, ножи и средства связи с перепиской с иностранным куратором.

Задержанные в Красноярске и Пятигорске признались в подготовке терактов
Политика

По данным ФСБ, преступления планировались под предлогом защиты интересов палестинцев, но на деле были направлены на разжигание межнациональной розни.

Полина Дуганова
ФСБ теракт Ставропольский край суд уголовное дело синагога арест
