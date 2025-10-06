Суды арестовали готовивших взрывы в синагогах в двух регионах

Пятигорский городской суд арестовал на два месяца 22-летнего гражданина России Карданова Р.А, обвиняемого в подготовке теракта в синагоге, сообщает ТАСС.

Обвиняемого пробудет под арестом как минимум до 2 декабря 2025 года.

Карданову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и пункту «а» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса — покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору. Максимальное наказание — до двадцати лет лишения свободы.

Ранее суд в Красноярске Суд арестовал на два месяца двух выходцев из страны Центральноазиатского региона, готовивших взрыв самодельной бомбы на территории городской синагоги.

ФСБ ранее сообщила о предотвращении терактов на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях. По данным ведомства, их готовили сторонники запрещенной в России международной террористической организации. В Красноярске задержаны двое выходцев из стран Центральной Азии, которые, как утверждает ФСБ, планировали взрыв в городской синагоге.

В Пятигорске же задержали россиянина, который собирался поджечь здание Еврейской религиозной общины. У него изъяли зажигательные смеси, ножи и средства связи с перепиской с иностранным куратором.

По данным ФСБ, преступления планировались под предлогом защиты интересов палестинцев, но на деле были направлены на разжигание межнациональной розни.