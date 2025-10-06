Суды арестовали готовивших взрывы в синагогах в двух регионах
Пятигорский городской суд арестовал на два месяца 22-летнего гражданина России Карданова Р.А, обвиняемого в подготовке теракта в синагоге, сообщает ТАСС.
Обвиняемого пробудет под арестом как минимум до 2 декабря 2025 года.
Карданову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и пункту «а» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса — покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору. Максимальное наказание — до двадцати лет лишения свободы.
Ранее суд в Красноярске Суд арестовал на два месяца двух выходцев из страны Центральноазиатского региона, готовивших взрыв самодельной бомбы на территории городской синагоги.
ФСБ ранее сообщила о предотвращении терактов на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях. По данным ведомства, их готовили сторонники запрещенной в России международной террористической организации. В Красноярске задержаны двое выходцев из стран Центральной Азии, которые, как утверждает ФСБ, планировали взрыв в городской синагоге.
В Пятигорске же задержали россиянина, который собирался поджечь здание Еврейской религиозной общины. У него изъяли зажигательные смеси, ножи и средства связи с перепиской с иностранным куратором.
По данным ФСБ, преступления планировались под предлогом защиты интересов палестинцев, но на деле были направлены на разжигание межнациональной розни.
Читайте РБК в Telegram.
Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины
Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов
Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза
Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов