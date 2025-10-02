Британская полиция назвала терактом нападение на синагогу в Манчестере

При нападении погибли два человека, злоумышленника застрелили полицейские. Для атаки он выбрал священный день в еврейском календаре — Йом-Киппур (Судный день)

Фото: Phil Noble / Reuters

Нападение на синагогу в Манчестере в Великобритании было терактом, заявила полиция, передает The Guardian.

«Основываясь на том, что нам известно, контртеррористическая полиция объявила данный инцидент террористическим актом», — заявил помощник комиссара Лоуренс Тейлор.

Нападавшего застрелили. Сначала он совершил наезд на автомобиле на людей, потом атаковал их с помощью ножа. Погибли два человека, пострадали четверо.

С 1 по 2 октября проходит один из самых важных дней в еврейском календаре — Йом-Киппур (Судный день).

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «потрясен нападением на синагогу». «Тот факт, что это произошло в Йом-Киппур, самый священный день в еврейском календаре, делает ситуацию еще более ужасающей», — отметил он.

Из-за случившегося Стармер прервал свое участие в европейском саммите в Дании и вернулся в Британию.