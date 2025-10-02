Британская полиция назвала терактом нападение на синагогу в Манчестере
Нападение на синагогу в Манчестере в Великобритании было терактом, заявила полиция, передает The Guardian.
«Основываясь на том, что нам известно, контртеррористическая полиция объявила данный инцидент террористическим актом», — заявил помощник комиссара Лоуренс Тейлор.
Нападавшего застрелили. Сначала он совершил наезд на автомобиле на людей, потом атаковал их с помощью ножа. Погибли два человека, пострадали четверо.
С 1 по 2 октября проходит один из самых важных дней в еврейском календаре — Йом-Киппур (Судный день).
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «потрясен нападением на синагогу». «Тот факт, что это произошло в Йом-Киппур, самый священный день в еврейском календаре, делает ситуацию еще более ужасающей», — отметил он.
Из-за случившегося Стармер прервал свое участие в европейском саммите в Дании и вернулся в Британию.
Читайте РБК в Telegram.
Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд
Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»
G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины
Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании
Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей
Трампу проведут закрытый брифинг по разведке
На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года
Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков
Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов