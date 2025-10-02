Жертвами нападения у синагоги в Манчестере стали два человека

Фото: Phil Noble / Reuters

Два человека погибли в результате наезда автомобиля и нападения с ножом у синагоги в британском Манчестере, сообщает полиция Большого Манчестера в своем Х.

В сообщении говорится, что «полиция Большого Манчестера может подтвердить гибель двух человек в результате крупного инцидента возле синагоги еврейской общины Хитон-парк на Миддлтон-роуд в Крампсолле».

До того в полиции сообщили, что четверо были ранены. В момент нападения «в синагоге находилось много людей». С 1 по 2 октября проходит один из самых важных дней в еврейском календаре — Йом-Киппур (Судный день).

Как пишет Би-би-си, нападавшего, по предварительным данным, застрелила полиция.

Один из свидетелей сообщил, что полиция «сделала подозреваемому несколько предупреждений — он не послушался, и они открыли огонь».

Полиция заявила, что состояние подозреваемого пока не может быть подтверждено из-за «подозрительных предметов при нем», на месте работает группа по обезвреживанию взрывных устройств.

Премьер-министр Кир Стармер досрочно завершил поездку в Данию и заявил, что в синагогах по всей стране будет усилено полицейское присутствие.