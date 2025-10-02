Жертвами нападения у синагоги в Манчестере стали два человека
Два человека погибли в результате наезда автомобиля и нападения с ножом у синагоги в британском Манчестере, сообщает полиция Большого Манчестера в своем Х.
В сообщении говорится, что «полиция Большого Манчестера может подтвердить гибель двух человек в результате крупного инцидента возле синагоги еврейской общины Хитон-парк на Миддлтон-роуд в Крампсолле».
До того в полиции сообщили, что четверо были ранены. В момент нападения «в синагоге находилось много людей». С 1 по 2 октября проходит один из самых важных дней в еврейском календаре — Йом-Киппур (Судный день).
Как пишет Би-би-си, нападавшего, по предварительным данным, застрелила полиция.
Один из свидетелей сообщил, что полиция «сделала подозреваемому несколько предупреждений — он не послушался, и они открыли огонь».
Полиция заявила, что состояние подозреваемого пока не может быть подтверждено из-за «подозрительных предметов при нем», на месте работает группа по обезвреживанию взрывных устройств.
Премьер-министр Кир Стармер досрочно завершил поездку в Данию и заявил, что в синагогах по всей стране будет усилено полицейское присутствие.
Читайте РБК в Telegram.
Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд
Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»
G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины
Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании
Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей
Трампу проведут закрытый брифинг по разведке
На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года
Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков
Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов