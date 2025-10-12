 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Гладков рассказал о последствиях атаки дронов на Белгородскую область

Военная операция на Украине

Беспилотники повредили имущество в поселке Северный Белгородской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Предварительно, пострадавших нет», — уточнил губернатор.

После детонации сбитого дрона ВСУ в четырех частных домах выбило окна и посекло фасады и заборы. Также повреждения получили пять легковых автомобилей и одна единица спецтехники.

В Белгородской области в результате атаки дрона пострадала женщина
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

В период с 15:00 до 21:00 мск 11 октября средства ПВО сбили семь дронов ВСУ над двумя российскими регионами, из них пять беспилотников уничтожили над Белгородской областью, два — над Курской.

Вечером 11 октября Гладков сообщил об уничтожении украинских ракет над Белгородом и Белгородским районом. В результате падения их фрагментов в Белгороде загорелся мусор, также повреждения получили коммерческий объект и два автомобиля.

Гладков рассказал о последствиях атаки дронов на Белгородскую область
