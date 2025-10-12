Гладков рассказал о последствиях атаки дронов на Белгородскую область
Беспилотники повредили имущество в поселке Северный Белгородской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«Предварительно, пострадавших нет», — уточнил губернатор.
После детонации сбитого дрона ВСУ в четырех частных домах выбило окна и посекло фасады и заборы. Также повреждения получили пять легковых автомобилей и одна единица спецтехники.
С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.
В период с 15:00 до 21:00 мск 11 октября средства ПВО сбили семь дронов ВСУ над двумя российскими регионами, из них пять беспилотников уничтожили над Белгородской областью, два — над Курской.
Вечером 11 октября Гладков сообщил об уничтожении украинских ракет над Белгородом и Белгородским районом. В результате падения их фрагментов в Белгороде загорелся мусор, также повреждения получили коммерческий объект и два автомобиля.
Читайте РБК в Telegram.
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов