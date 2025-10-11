 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Над Белгородом сбили украинские ракеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Сколько ракет было сбито, губернатор Гладков не уточнил. По его словам, из-за обстрела возможны отключения электроэнергии
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Над Белгородом и Белгородским районом были сбиты украинские ракеты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате падения осколков в Белгороде загорелся мусор — пожарный расчет занимается ликвидацией огня. В коммерческом объекте выбиты окна, посечены кровля и фасад. Повреждены две машины», — написал он в телеграм-канале.

Последствия зафиксированы также в селе Таврово и поселке Дубовое Белгородского района: там повреждены легковушка и частный дом соответственно.

Губернатор предупредил, что из-за атаки возможны «кратковременные веерные отключения электроэнергии».

Ракетная опасность в регионе была объявлена с 18:56 до 19:06.

Трое погибли при ракетном ударе по белгородскому поселку Маслова Пристань
Политика

11 октября несколько населенных пунктов Белгородской области попали под удары дронов. В поселке Пролетарский Ракитянского района из-за атаки погиб водитель грузовика. В Белгородском районе в поселке Октябрьский из-за БПЛА мужчина получил баротравму. В том же районе на дороге Ясные Зори — Бочковка был ранен еще один мужчина — беспилотник ударил по автомобилю.

