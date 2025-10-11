Над Белгородом сбили украинские ракеты
Над Белгородом и Белгородским районом были сбиты украинские ракеты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В результате падения осколков в Белгороде загорелся мусор — пожарный расчет занимается ликвидацией огня. В коммерческом объекте выбиты окна, посечены кровля и фасад. Повреждены две машины», — написал он в телеграм-канале.
Последствия зафиксированы также в селе Таврово и поселке Дубовое Белгородского района: там повреждены легковушка и частный дом соответственно.
Губернатор предупредил, что из-за атаки возможны «кратковременные веерные отключения электроэнергии».
Ракетная опасность в регионе была объявлена с 18:56 до 19:06.
11 октября несколько населенных пунктов Белгородской области попали под удары дронов. В поселке Пролетарский Ракитянского района из-за атаки погиб водитель грузовика. В Белгородском районе в поселке Октябрьский из-за БПЛА мужчина получил баротравму. В том же районе на дороге Ясные Зори — Бочковка был ранен еще один мужчина — беспилотник ударил по автомобилю.
