Над двумя регионами России сбили семь беспилотников

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

С 15:00 до 21:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили над двумя российскими регионами семь украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

Пять дронов сбили над Белгородской областью, два — над Курской областью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом были сбиты украинские ракеты. В результате падения осколков в Белгороде загорелся мусор, возгорание ликвидировали. Также повреждения получили коммерческий объект и два автомобиля.

Кроме того, в селе Таврово и поселке Дубовое Белгородского района повреждены легковой автомобиль и частный дом соответственно.

Гладков предупредил, что из-за атаки возможны «кратковременные веерные отключения электроэнергии». С 18:56 до 19:06 в регионе была объявлена ракетная опасность.

В Беловском районе Курской области в результате атаки БПЛА пострадал 41-летний мужчина, сообщил ранее губернатор Александр Хинштейн. Мужчина получил минно-взрывные и множественные осколочные ранения, его доставили в больницу.

В ночь на 11 октября силы ПВО сбили 42 беспилотника над шестью регионами России. Больше всего дронов — 19 — было перехвачено над Волгоградской областью.