Над двумя регионами России сбили семь беспилотников
С 15:00 до 21:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили над двумя российскими регионами семь украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
Пять дронов сбили над Белгородской областью, два — над Курской областью.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом были сбиты украинские ракеты. В результате падения осколков в Белгороде загорелся мусор, возгорание ликвидировали. Также повреждения получили коммерческий объект и два автомобиля.
Кроме того, в селе Таврово и поселке Дубовое Белгородского района повреждены легковой автомобиль и частный дом соответственно.
Гладков предупредил, что из-за атаки возможны «кратковременные веерные отключения электроэнергии». С 18:56 до 19:06 в регионе была объявлена ракетная опасность.
В Беловском районе Курской области в результате атаки БПЛА пострадал 41-летний мужчина, сообщил ранее губернатор Александр Хинштейн. Мужчина получил минно-взрывные и множественные осколочные ранения, его доставили в больницу.
В ночь на 11 октября силы ПВО сбили 42 беспилотника над шестью регионами России. Больше всего дронов — 19 — было перехвачено над Волгоградской областью.
Читайте РБК в Telegram.
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов