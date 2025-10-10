В Белгородской области в результате атаки дрона пострадала женщина

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В селе Максимовка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, пострадала мирная жительница. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Женщине с баротравмой оказали помощь на месте. От госпитализации она отказалась.

Накануне Гладков рассказал, что в результате атаки беспилотника пострадала восьмилетняя девочка. Ребенок получил минно-взрывную и открытую черепно-мозговую травмы и осколочные ранения головы. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Ей оказали всю необходимую помощь, а затем транспортировали в областное медицинское учреждение.

Днем 9 октября украинский дрон атаковал грузовую машину. В результате удара пострадал житель Шебекинского округа. Он получил минно-взрывную травму, непроникающее ранение головы, закрытый перелом плеча, а также ссадины и ушибы. Мужчину госпитализировали.