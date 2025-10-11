 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Белгороде ограничили уличное освещение после атаки ВСУ

Мэр Демидов: в Белгороде после атаки ВСУ ограничат наружное освещение
Сюжет
Военная операция на Украине
Белгород
Белгород (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

С целью снижения нагрузки на энергообъекты и эффективного распределения электроэнергии в Белгороде ограничена работа наружного освещения, сообщил мэр Валентин Демидов в своем телеграм-канале.

Ранее над Белгородом и Белгородским районом были сбиты украинские ракеты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате падения осколков в Белгороде загорелся мусор на площади 15 кв. м, возгорание ликвидировали. Также были повреждены один коммерческий объект и два автомобиля.

В связи с атакой Гладков предупредил о возможных «кратковременных веерных отключениях электроэнергии».

Три человека пострадали при атаке дронов в Белгородской области
Политика
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Об ограничении уличного освещения в Белгороде Демидов также сообщал 7 октября. По словам мэра, решение было принято для того, чтобы оперативнее провести ремонтные работы на электросетях. 5 октября из-за обстрела в Белгородском районе повреждения получила энергетическая инфраструктура, в итоге около 40 тыс. жителей остались без света.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Белгородская область Белгород освещение
Материалы по теме
В Белгородской области в результате атаки дрона пострадала женщина
Общество
Над Белгородом и окрестностями сбили несколько украинских ракет
Политика
В Белгороде для восстановления энергоснабжения местами отключили свет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Вокалист Lostprophets Йен Уоткинс умер после нападения в тюрьме Общество, 21:36
В результате наводнений в Мексике погибли 37 человек Общество, 21:23
Клуб Головина «Монако» назначил нового главного тренера Спорт, 21:17
Чеченский министр обратился к ЦБ из-за голосования по банкноте 500 руб. Политика, 21:03
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
В Белгороде ограничили уличное освещение после атаки ВСУ Политика, 20:55
Хет-трик Холанда помог Норвегии разгромить Израиль в отборе на ЧМ-2026 Спорт, 20:54
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Женщина пыталась вывезти с Украины спрятанные в автомобиле $970 тыс. Общество, 20:53
Макрон решил отправиться в Египет в день дедлайна по бюджету Политика, 20:44
Футболисты юношеских команд ЦСКА и «Родины» устроили потасовку на поле Спорт, 20:39
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Зеленский ввел санкции против семи россиян и одного гражданина КНДР Политика, 20:21
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Вучич раскрыл главную причину, почему Сербия не близка к членству в ЕС Политика, 20:11