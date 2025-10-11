Мэр Демидов: в Белгороде после атаки ВСУ ограничат наружное освещение

В Белгороде ограничили уличное освещение после атаки ВСУ

Белгород (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

С целью снижения нагрузки на энергообъекты и эффективного распределения электроэнергии в Белгороде ограничена работа наружного освещения, сообщил мэр Валентин Демидов в своем телеграм-канале.

Ранее над Белгородом и Белгородским районом были сбиты украинские ракеты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате падения осколков в Белгороде загорелся мусор на площади 15 кв. м, возгорание ликвидировали. Также были повреждены один коммерческий объект и два автомобиля.

В связи с атакой Гладков предупредил о возможных «кратковременных веерных отключениях электроэнергии».

