 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Три человека пострадали при атаке дронов в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали три человека
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области — в Белгородском районе и Шебекинском городком округе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Мешковое дрон сдетонировал о землю. Пострадал мужчина, который проезжал мимо. Он госпитализирован в областную клиническую больницу с баротравмой. В селе Поповка дрон ударил по частному дому — выбиты окна, повреждены стена и ограждение», — написал губернатор.

Кроме того, в селе Отрадное из-за  атаки на автомобиль двое мужчин получили травмы и самостоятельно обратились за медпомощью. Для продолжения дальнейшего лечения пострадавшие переведены в городскую больницу № 2, добавил Гладков.

Гладков назвал приоритет в работе правительства Белгородской области
Политика
Вячеслав Гладков

Днем 10 октября беспилотники ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области — повреждены несколько автомобилей и домовладений, два дома сгорели.

За несколько часов до этого, сообщал Гладков, в селе Максимовка украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В результате пострадала женщина, автомобиль полностью сгорел.

Накануне в Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадала восьмилетняя девочка — ее госпитализировали, оценив состояние как тяжелое. Ребенок получил минно-взрывную и открытую черепно-мозговую травмы и осколочные ранения головы.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Белгородская область Военная операция на Украине Вячеслав Гладков пострадавшие мирные жители
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Белгородской области в результате атаки дрона пострадала женщина
Общество
ПВО перехватила 23 дрона над двумя регионами России и Черным морем
Политика
Волгоградский губернатор сообщил о пожарах на объектах ТЭКа из-за дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Свидетели раскрыли связи главы Совета судей с Гусем и Карасем Общество, 21:09
Спецпредставителя губернатора Петербурга отправили в СИЗО Общество, 21:08
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Нобелевский комитет расследует аномальные ставки на лауреата премии мира Политика, 20:50
Клуб Головина «Монако» объявил об отставке главного тренера Спорт, 20:46
Пловец Гирев рассказал об угрозах в случае участия в Олимпиаде в Париже Спорт, 20:38
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Взрыв прогремел на заводе взрывчатых веществ в США Общество, 20:32
«У него не было шансов». ИноСМИ — о решении не давать Трампу премию мира Политика, 20:18
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Три человека пострадали при атаке дронов в Белгородской области Политика, 20:17
Дмитриев отметил участие Мелании Трамп в возвращении российской девочки Политика, 20:14
Трамп счел, что у него больше нет причин для встречи с Си Цзиньпином Политика, 20:04
Медведев встретился с Ким Чен Ыном и передал ему привет от Путина Политика, 20:00