Гладков: в Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали три человека

Три человека пострадали при атаке дронов в Белгородской области

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области — в Белгородском районе и Шебекинском городком округе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Мешковое дрон сдетонировал о землю. Пострадал мужчина, который проезжал мимо. Он госпитализирован в областную клиническую больницу с баротравмой. В селе Поповка дрон ударил по частному дому — выбиты окна, повреждены стена и ограждение», — написал губернатор.

Кроме того, в селе Отрадное из-за атаки на автомобиль двое мужчин получили травмы и самостоятельно обратились за медпомощью. Для продолжения дальнейшего лечения пострадавшие переведены в городскую больницу № 2, добавил Гладков.

Днем 10 октября беспилотники ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области — повреждены несколько автомобилей и домовладений, два дома сгорели.

За несколько часов до этого, сообщал Гладков, в селе Максимовка украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В результате пострадала женщина, автомобиль полностью сгорел.

Накануне в Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадала восьмилетняя девочка — ее госпитализировали, оценив состояние как тяжелое. Ребенок получил минно-взрывную и открытую черепно-мозговую травмы и осколочные ранения головы.