Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп рассказал о поставках США оружия Украине через НАТО

Трамп: США продают НАТО много оружия для отправки на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине

Вашингтон продает много оружия НАТО для дальнейшей отправки Украине, заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом. Трансляцию вел Белый дом.

«Мы продаем НАТО много оружия, и, я полагаю, большая его часть идет на Украину <...> Мы делаем лучшее оружие в мире. Вы [государства — члены НАТО] покупаете наши самолеты и много военного снаряжения», — сказал американский президент.

Трамп заявил об «усилении давления» для достижения соглашения по Украине
Политика
Дональд Трамп

Накануне Трамп заявил, что США «усиливают давление» для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, усиление давления происходит в том числе за счет поставок оружия Киеву.

Летом США и НАТО запустили новую схему военной помощи Украине, при которой европейские союзники и Канада финансируют закупки вооружений. Как пояснил министр финансов США Скотт Бессент, Вашингтон продает это оружие с 10% наценкой, что помогает покрывать расходы на логистику. В середине сентября Пентагон уже одобрил первые две поставки на $500 млн, и, по данным Reuters, вооружения уже поступили в Киев.

6 октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках американских крылатых ракет Tomahawk Украине. Он добавил, что хотел бы знать, куда Украина будет отправлять эти ракеты.

Кремль осуждает поставки вооружения Украине. В МИД России призвали Штаты трезво и ответственно подойти к возможному решению о передаче Украине крылатых ракет. Кремль счел потенциальную передачу Tomahawk «серьезным витком эскалации».

Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
