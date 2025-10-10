Трамп рассказал о поставках США оружия Украине через НАТО

Трамп: США продают НАТО много оружия для отправки на Украину

Вашингтон продает много оружия НАТО для дальнейшей отправки Украине, заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом. Трансляцию вел Белый дом.

«Мы продаем НАТО много оружия, и, я полагаю, большая его часть идет на Украину <...> Мы делаем лучшее оружие в мире. Вы [государства — члены НАТО] покупаете наши самолеты и много военного снаряжения», — сказал американский президент.

Накануне Трамп заявил, что США «усиливают давление» для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, усиление давления происходит в том числе за счет поставок оружия Киеву.

Летом США и НАТО запустили новую схему военной помощи Украине, при которой европейские союзники и Канада финансируют закупки вооружений. Как пояснил министр финансов США Скотт Бессент, Вашингтон продает это оружие с 10% наценкой, что помогает покрывать расходы на логистику. В середине сентября Пентагон уже одобрил первые две поставки на $500 млн, и, по данным Reuters, вооружения уже поступили в Киев.

6 октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках американских крылатых ракет Tomahawk Украине. Он добавил, что хотел бы знать, куда Украина будет отправлять эти ракеты.

Кремль осуждает поставки вооружения Украине. В МИД России призвали Штаты трезво и ответственно подойти к возможному решению о передаче Украине крылатых ракет. Кремль счел потенциальную передачу Tomahawk «серьезным витком эскалации».