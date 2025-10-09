Der Spiegel узнал о неопознанном дроне над авиабазой НАТО в Германии

Фото: Chris Hondros / Getty Images

Неопознанный беспилотник зафиксировали в бесполетной зоне вокруг авиабазы НАТО в Гайленкирхене (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия), сообщил немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Подозрительный дрон был замечен вечером в среду, 8 октября, около 19:00 по местному времени (20:00 мск). Согласно внутренней официальной записке, беспилотник летал в течение минуты на низкой высоте над взлетно-посадочной полосой. На базе объявили тревогу, на место прибыли военные и полиция. Установить личность пилота дрона и модель беспилотника не удалось.

Авиабаза НАТО в Гайленкирхене находится на западе Германии, недалеко от Дюссельдорфа. На этой базе размещают самолеты-разведчики НАТО AWACS, имеющие системы дальнего радиолокационного обнаружения.

Аэропорт Мюнхена 3 октября приостанавливал работу из-за появления нескольких беспилотников. Позже Bild со ссылкой на секретный доклад федеральной полиции сообщил, что это были военные разведывательные дроны.

В тот же день система обнаружения дронов федеральной полиции зафиксировала дрон примерно в 700 м от взлетно-посадочной полосы аэропорта Франкфурта-на-Майне. Полиция задержала 41-летнего хорвата, управлявшего беспилотником. Расследование показало, что мужчина был оператором-любителем.

В конце сентября министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт сообщил о целых «роях дронов» в небе над землей Шлезвиг-Гольштейн. Министр отметил рост числа случаев обнаружения неопознанных беспилотников в воздушном пространстве Германии и объявил о создании специального подразделения по противодействию дронам в составе федеральной полиции ФРГ.

Помимо Германии, неопознанные дроны в последние недели замечали в Польше, Румынии, Литве, Дании и Норвегии.

Власти России отвергают обвинения в причастности к инцидентам с беспилотниками в ЕС.