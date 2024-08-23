Авиабаза НАТО в ФРГ повысила уровень безопасности из-за угрозы теракта

На авиабазе повышен уровень безопасности из-за получения данных о потенциальной террористической угрозе. На прошлой неделе на объекте зафиксировали попытку незаконного проникновения, на других базах проверяли данные о диверсиях

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На авиабазе НАТО в городе Гайленкирхен в Германии повышен уровень безопасности из-за получения разведданнных о потенциальной угрозе, передает Reuters со ссылкой на заявление базы.

«Весь основной персонал, не связанный с миссией, отправлен домой в качестве меры предосторожности. Безопасность нашего персонала является нашим главным приоритетом. Операции продолжаются по плану», — сказано в сообщении.

Всего существует четыре уровня безопасности, установленный на базе — второй, он соответствует тому, что произошел инцидент или получены разведданные, «указывающие на высокую вероятность террористической акции в той или иной форме против учреждений или персонала НАТО».

Гайленкирхен находится на западе Германии неподалеку от Дюссельдорфа, на этой базе размещают самолеты-разведчики Североатлантического альянса AWACS.

Около недели назад на базе была зафиксирована попытка незаконного проникновения. Кроме того, тогда же власти заподозрили диверсию в отношении системы водоснабжения на базе НАТО в Кёльне, но проверка в итоге не выявила нарушений.

На прошлой неделе произошли еще два инцидента: на воротах в казармах немецкой армии в баварском городе Гархинг обнаружили следы взлома, но проверка не нашла признаков проникновения в здания на территории казарм; на базе в Мехернихе (вблизи Бонна) было зафиксировано повреждение забора, около 10 тыс. служащих попросили отказаться от любого использования воды, даже для санитарных нужд, проверка затем также показала, что вода не была загрязнена.

Весной ЕС обвинил Россию в подготовке диверсий на объектах своей инфраструктуры и других. Польский премьер-министр Дональд Туск в мае сообщил, что власти страны заподозрили девятерых человек в совершении диверсий (поджогов и избиений) по заказу российских спецслужб — например, один из случаев был попыткой поджога завода по производству красок во Вроцлаве на западе страны

Представитель Кремля Дмитрий Песков называл подобные уверждения утверждения беспочвенными.