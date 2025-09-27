В Германии заявили о возросшей угрозе из-за «роя беспилотников»
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил о возросшей угрозе безопасности и объявил о создании нового центра защиты от беспилотников. Об этом сообщает немецкий журнал Stern.
«Угрозу, безусловно, можно классифицировать как высокую», — сказал Добриндт.
Он добавил, что в ночь на 27 сентября над землей Шлезвиг-Гольштейн на севере страны были обнаружены «рои беспилотников». Добриндт отметил, что угроза может быть «абстрактной, но в отдельных случаях она весьма конкретна».
Министр объявил о создании центра защиты от беспилотников, который объединит опыт федерального и земельных правительств. Центр должен быть «создан быстро», уточнил Добриндт.
Он также намерен предоставить бундесверу больше полномочий в области защиты от дронов. «Речь идет об обнаружении, перехвате и уничтожении дронов», — добавил министр.
В последние месяцы в Германии неоднократно замечали неопознанные дроны, в том числе рядом со стратегической инфраструктурой и военными объектами, в частности у полигонов, где проходят учения украинских военных. Власти страны расценивают такие инциденты как угрозу безопасности и допускают, что беспилотники могут применяться в разведывательных целях.
В ночь на 10 сентября польские военные сообщили о нарушении воздушного пространства. По словам премьера Дональда Туска, это было «огромное количество российских дронов»: он уточнил, что границу Польши пересекли 19 беспилотников, часть из которых удалось сбить. Генсек НАТО Марк Рютте добавил, что у него «нет никаких сомнений» в российском происхождении беспилотников.
В российском посольстве в Варшаве заявили, что беспилотники летели со стороны Украины. Минобороны России сообщило, что удары по территории Польши не планировались. Постпред России при ООН Василий Небензя отверг обвинения в адрес Москвы, подчеркнув, что она не хочет эскалации в отношениях с Варшавой. Он повторил заявление российского Минобороны о том, что российские военные наносили удар по военно-промышленным объектам на территории Украины и «никаких целей на территории Польши не намечалось». По словам дипломата, дальность полета дронов, использованных в ходе удара, не превышала 700 км, «что делает физически невозможным их попадание на польскую территорию».
После инцидента ряд стран НАТО усилили военное присутствие в Польше. Франция перебросила три истребителя Rafale, Великобритания — самолеты Eurofighter Typhoon, Чехия — три вертолета Ми-17 и около сотни военных, Швеция предоставила системы ПВО и авиацию. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что Нидерланды направят комплексы Patriot. Германия увеличила в два раза число истребителей Eurofighter у польской границы для более плотного патрулирования.
