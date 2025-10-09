Премьер Латвии сочла идею «стены дронов» «очень сырой»
Латвия приветствует инициативу создать «стену дронов» для защиты Евросоюза от БПЛА, но пока эта идея «очень сырая», заявила Bloomberg премьер-министр страны Эвика Силиня.
«На самом деле никто не знает всех деталей. Нам действительно необходимо сотрудничать с другими европейскими странами, потому что сейчас угрозы использования дронов достигают не только стран Балтии, но и Копенгагена, других стран Европы», — добавила она.
В сентябре—октябре несколько европейских государств, не только находящихся на востоке ЕС, заявили об обнаружении дронов в своем воздушном пространстве. Это Польша, Дания, Германия и др. На фоне этих случаев активизировалось обсуждение проекта «стены дронов».
В Европе подозревают Россию в причастности к этим инцидентам. Москва отвергала подобные обвинения. В начале текущего месяца президент Владимир Путин подчеркивал, что у Москвы нет целей для беспилотников в Европе.
Идею «стены дронов» в Европе не первый раз оценивают скептически. Глава немецкого Минобороны Борис Писториус усомнился, что реализовать эту концепцию получится в ближайшие годы, и потому призвал подумать над другими вариантами действий. Его эстонский коллега Ханно Певкур отмечал, что создание системы защиты от беспилотников будет непростой задачей.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо указывал 5 октября, что пока конкретики по проекту нет, «есть дискуссия достаточно профессионального характера о том, как лучше всего сбивать дроны», пояснил он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря об идее «стены дронов» в Европе, сказал, что «создание стен — это всегда плохо». «Весьма печально, что вот эта милитаристская конфронтационная политика Украины сейчас потенциально может начать материализоваться в создании новых разделительных стен», — сказал он.
