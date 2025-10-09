 Перейти к основному контенту
Политика
Премьер Латвии сочла идею «стены дронов» «очень сырой»

Премьер Латвии Силиня назвала идею «стены дронов» очень сырой
Премьер Силиня рассказала, что всех деталей относительно проекта для защиты ЕС от дронов пока никто не знает. Ее словацкий коллега также говорил, что конкретики нет и идет обсуждение идей на профессиональном уровне
Эвика Силиня
Эвика Силиня (Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Reuters)

Латвия приветствует инициативу создать «стену дронов» для защиты Евросоюза от БПЛА, но пока эта идея «очень сырая», заявила Bloomberg премьер-министр страны Эвика Силиня.

«На самом деле никто не знает всех деталей. Нам действительно необходимо сотрудничать с другими европейскими странами, потому что сейчас угрозы использования дронов достигают не только стран Балтии, но и Копенгагена, других стран Европы», — добавила она.

В сентябре—октябре несколько европейских государств, не только находящихся на востоке ЕС, заявили об обнаружении дронов в своем воздушном пространстве. Это Польша, Дания, Германия и др. На фоне этих случаев активизировалось обсуждение проекта «стены дронов».

В Европе подозревают Россию в причастности к этим инцидентам. Москва отвергала подобные обвинения. В начале текущего месяца президент Владимир Путин подчеркивал, что у Москвы нет целей для беспилотников в Европе.

FT узнала о недовольстве Западной и Южной Европы из-за «стены дронов»
Политика
Фото:Samuel Corum / Getty Images

Идею «стены дронов» в Европе не первый раз оценивают скептически. Глава немецкого Минобороны Борис Писториус усомнился, что реализовать эту концепцию получится в ближайшие годы, и потому призвал подумать над другими вариантами действий. Его эстонский коллега Ханно Певкур отмечал, что создание системы защиты от беспилотников будет непростой задачей.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо указывал 5 октября, что пока конкретики по проекту нет, «есть дискуссия достаточно профессионального характера о том, как лучше всего сбивать дроны», пояснил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря об идее «стены дронов» в Европе, сказал, что «создание стен — это всегда плохо». «Весьма печально, что вот эта милитаристская конфронтационная политика Украины сейчас потенциально может начать материализоваться в создании новых разделительных стен», — сказал он.

Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Эвика Силиня
