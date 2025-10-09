 Перейти к основному контенту
Курс рубля: текущие котировки, динамика и прогнозы
0

Набиуллина заявила о добровольности получения зарплаты в цифровых рублях

Набиуллина: получение зарплаты в цифровых рублях будет добровольным для россиян
Сюжет
Курс рубля: текущие котировки, динамика и прогнозы
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Вячеслав Немышев / URA.ru / ТАСС)

Получение зарплаты в цифровых рублях будет исключительно добровольным решением россиян, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, передает корреспондент РБК. По ее словам, это будет просто дополнительная возможность для граждан.

«Они могут сами решать, как получать зарплату — наличными, на счет безналичный. Это право выбора», — пояснила Набиуллина.

Банк России также примет участие в пилотном проекте по внедрению цифрового рубля, добавила глава регулятора. Сама она, в частности, планирует получать зарплату в цифровой валюте.

Набиуллина объявила о почти полном исчезновении «банковского рабства»
Финансы
Эльвира Набиуллина

В сентябре Минфин сообщил о выплате первой в России зарплаты в цифровых рублях. Получателем стал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. С 1 сентября 2026 года получать выплаты в цифровых рублях и платить ими смогут все желающие.

При этом большая часть опрошенных россиян (40%) не увидела преимуществ цифрового рубля по сравнению с наличными и безналичными денежными средствами, следует из результатов июльского опроса ВЦИОМа. К недостаткам участники исследования отнесли риск утечки персональных данных, отслеживание со стороны государства, зависимость от интернета и сложность использования.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Валерия Доброва
Эльвира Набиуллина Зарплаты цифровой рубль
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
