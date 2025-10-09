 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

Набиуллина будет получать зарплату в цифровых рублях

ЦБ присоединится к пилотному проекту по внедрению зарплат в цифровых рублях. Набиуллина подчеркнула добровольность инициативы
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: РБК)

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина вместе с другими сотрудниками регулятора примет участие в тестировании цифрового рубля. Об этом сообщила сама глава ЦБ на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, передает корреспондент РБК.

«Что касается получения заработной платы в цифровых рублях — это дополнительная возможность для людей. Они сами могут решать, как получать зарплату на счет безналичный. Это право выбора. И когда цифровой рубль будет уже доступен всем, могут сделать и этот выбор», — сказала она.

Глава ЦБ отметила, что пока регулятор не участвует в пилотном проекте, но в ближайшем времени присоединится к нему. «И наши сотрудники смогут добровольно присоединиться к этому пилоту, и я собираюсь быть среди них», — добавила Набиуллина.

ЦБ рассмотрит вопрос о проведении офлайн-оплаты цифровыми рублями позднее, пока приоритетными считаются другие задачи.

40% россиян не увидели преимуществ в цифровом рубле
Финансы
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В сентябре Минфин сообщил о выплате первой в России зарплаты в цифровых рублях. Получателем стал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Зарплата в цифровых рублях приходит на специальный кошелек на платформе Банка России, этот счет виден в банковском приложении, с этого счета цифровые рубли можно вывести на обычный банковский счет и снять в банкомате или кассе, рассказал он.

Большая часть опрошенных россиян (40%) не увидели преимуществ цифрового рубля по сравнению с наличными и безналичными денежными средствами, следует из результатов июльского опроса ВЦИОМа. Для сравнения: в прошлом году так считал 31% респондентов. Не увидели в цифровом рубле недостатков 6% опрошенных россиян, как и годом ранее.

К недостаткам участники опроса отнесли риск утечки персональных данных (12%), отслеживание со стороны государства (8%), зависимость от интернета (6%) и сложность использования (4%). Позитивными сторонами респонденты назвали безопасность, надежность, защиту от кражи или мошенников (10%), более удобную форму расчетов и контроль со стороны государства (по 3%).

«Скепсис и настороженное отношение к новому — это нормально, особенно когда это касается денег», — заявили РБК в пресс-службе Центробанка.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Эльвира Набиуллина цифровой рубль Центробанк
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
Материалы по теме
Багреева рассказала о перспективах внедрения цифрового рубля в госсекторе
Экономика
Bloomberg узнал о планах ЕС ввести санкции против рублевого стейблкоина
Политика
Набиуллина рассказала о работе над новой 1000-рублевой купюрой
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
WP узнала о проверке сотен сотрудников Пентагона из-за критики Кирка Политика, 15:53
Мэр Славянска в Донбассе призвал жителей к эвакуации Политика, 15:51
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Как в Газе и Израиле встретили новость о достижении сделки. Фоторепортаж Политика, 15:42 
Алиев поблагодарил Путина за информацию по делу о крушении самолета AZAL Политика, 15:33
Сотрудника ЗАГСа Варшавы отдали под суд как российского шпиона Политика, 15:31
МИД Венгрии обвинил Зеленского в утрате связи с реальностью Политика, 15:28
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ПСБ рассказал о драйвере быстрого внедрения технологий в бизнес Пресс-релиз, 15:27
Путин заявил о росте торговли с Азербайджаном, несмотря на «нюансы» Политика, 15:21
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
С 13 по 17 октября в Москве состоится Международный жилищный конгресс Пресс-релиз, 15:17
Умер барабанщик румынской группы Direction 5 Мариус Кесери Общество, 15:12
Инвестиции в отраслевое сообщество как стратегический актив: кейс FINEX Отрасли, 15:12
Адриатический нефтепровод остановил поставки в Сербию из-за санкций США Экономика, 15:12