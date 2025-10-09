Набиуллина будет получать зарплату в цифровых рублях

ЦБ присоединится к пилотному проекту по внедрению зарплат в цифровых рублях. Набиуллина подчеркнула добровольность инициативы

Эльвира Набиуллина (Фото: РБК)

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина вместе с другими сотрудниками регулятора примет участие в тестировании цифрового рубля. Об этом сообщила сама глава ЦБ на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, передает корреспондент РБК.

«Что касается получения заработной платы в цифровых рублях — это дополнительная возможность для людей. Они сами могут решать, как получать зарплату на счет безналичный. Это право выбора. И когда цифровой рубль будет уже доступен всем, могут сделать и этот выбор», — сказала она.

Глава ЦБ отметила, что пока регулятор не участвует в пилотном проекте, но в ближайшем времени присоединится к нему. «И наши сотрудники смогут добровольно присоединиться к этому пилоту, и я собираюсь быть среди них», — добавила Набиуллина.

ЦБ рассмотрит вопрос о проведении офлайн-оплаты цифровыми рублями позднее, пока приоритетными считаются другие задачи.

В сентябре Минфин сообщил о выплате первой в России зарплаты в цифровых рублях. Получателем стал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Зарплата в цифровых рублях приходит на специальный кошелек на платформе Банка России, этот счет виден в банковском приложении, с этого счета цифровые рубли можно вывести на обычный банковский счет и снять в банкомате или кассе, рассказал он.

Большая часть опрошенных россиян (40%) не увидели преимуществ цифрового рубля по сравнению с наличными и безналичными денежными средствами, следует из результатов июльского опроса ВЦИОМа. Для сравнения: в прошлом году так считал 31% респондентов. Не увидели в цифровом рубле недостатков 6% опрошенных россиян, как и годом ранее.

К недостаткам участники опроса отнесли риск утечки персональных данных (12%), отслеживание со стороны государства (8%), зависимость от интернета (6%) и сложность использования (4%). Позитивными сторонами респонденты назвали безопасность, надежность, защиту от кражи или мошенников (10%), более удобную форму расчетов и контроль со стороны государства (по 3%).

«Скепсис и настороженное отношение к новому — это нормально, особенно когда это касается денег», — заявили РБК в пресс-службе Центробанка.