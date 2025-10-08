Набиуллина объявила о почти полном исчезновении «банковского рабства»

Эльвира Набиуллина (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

В России почти целиком искоренили практику, при которой работодатель навязывает сотрудникам конкретный зарплатный банк и не дает альтернативы, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на «Финополисе-2025».

«Технологии ведут к росту конкуренции. Людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию, банк, если они видят, что где-то сервисы, продукты лучше. И то «банковское рабство», о котором мы так горячо спорили еще несколько лет назад, можно сказать, почти отошло в прошлое», — сказала она.

Банки относительно спокойно восприняли появление возможности бесплатно переводить деньги между своими счетами, напомнила глава ЦБ. Она предположила: «Почему? Потому что, мне кажется, благодаря технологиям стали более уверенными, что клиентов можно удержать не заградительными комиссиями на выход, а тем, что можно предоставить лучшие услуги и лучшие сервисы».

Десятый юбилейный форум «Финополис» проходит в Сочи с 8 по 10 октября, собрав экспертов финансового рынка для обсуждения цифровизации отрасли и внедрения инновационных технологий в банковской сфере.

«Банковское рабство» Набиуллина упоминала еще в 2018 году. «Мы когда-то говорили, и правительство занималось отказом от «мобильного рабства». Но «банковское рабство» по-прежнему существует», — сказала она.

Закон об отмене «банковского рабства» президент России Владимир Путин подписал в ноябре 2014 года. Согласно ему работник сам вправе выбирать банк, в который будет переводиться его зарплата. Закон вступил в силу в начале 2015 года.