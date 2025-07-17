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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

40% россиян не увидели преимуществ в цифровом рубле

ВЦИОМ: 40% россиян не увидели преимуществ в цифровом рубле
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Доля скептиков, которые считают, что у цифрового рубля нет преимуществ, выросла по сравнению с 2024 годом. Не видят в нем недостатков 6% россиян, следует из опроса ВЦИОМ
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Большинство россиян не смогли выделить преимуществ цифрового рубля по сравнению с наличными и безналичными денежными средствами, следует из опроса ВЦИОМ (есть у РБК). 40% респондентов считают, что таковых нет (для сравнения, в 2024 году такой точки зрения придерживались 31% опрошенных), а 37% затруднились ответить.

Интернет-опрос был проведен 5 июля, в нем приняли участие 1662 россиянина в возрасте от 18 лет.

Наиболее часто среди плюсов цифрового рубля опрошенные упоминали безопасность, надежность, защиту от кражи или мошенников (10%) и более удобную форму расчетов и контроль со стороны государства (по 3%).

К недостаткам участники исследования отнесли риск утечки персональных данных (12%), отслеживание со стороны государства (8%), зависимость от интернета (6%) и сложность использования (4%). Не видят недостатков в цифровом рубле 6% респондентов, как и годом ранее.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

«Два главных фокуса общественного внимания таковы: безопасность / небезопасность новой формы национальной валюты и уровень контроля за его обращением со стороны государства. Сформировались две общественные группы с противоположными установками: для одной цифровые активы кажутся безопасными, а контроль государства — желательным. Для другой, более многочисленной, наоборот, цифровые активы вызывают недоверие, а цифровой контроль государства за их финансовым поведением представляется избыточным и даже опасным», — отметил эксперт аналитического центра ВЦИОМ Александр Гаврилов.

Почти половина опрошенных (45%) сообщили, что имеют общее представление о цифровом рубле, еще 43% слышали термин, но не совсем понимают, что он значит. Хорошо знают, что такое цифровой рубль, только 7% респондентов. Лучше других оказались информированы самые молодые россияне (18-24 лет). В массовом восприятии цифровой рубль — пока малопонятная абстрактная категория, отмечает ВЦИОМ.

Готовность использовать цифровой рубль немного выросла за последние два года — до 35% в 2025 году (в 2023 и 2024 годах показатель составил 30 и 31% соответственно). В то же время 51% россиян не хотят пробовать новый формат рубля, следует из данных опроса.

«Скепсис и настороженное отношение к новому — это нормально, особенно когда это касается денег», — заявили РБК в пресс-службе Центробанка. Регулятор отметил, что похожая ситуация была, когда впервые появились банковские карты и когда началось внедрение Системы быстрых платежей.

ЦБ отметил, что проводит разъяснительную работу и планирует наращивать информационную кампанию по мере развития проекта «и к моменту появления возможности использовать цифровые рубли у тех, кто хочет». В регуляторе отметили, что использование цифрового рубля — добровольное.

Что говорят эксперты о страхах перед цифровым рублем

Низкая осведомленность и страхи перед цифровымм рублем могут быть связаны как с недостаточным информированием населения, так и с тем, что некоторые люди могут испытывать опасения из-за новизны технологии и «неопределенности относительно ее влияния на финансовую систему и личную жизнь конкретного человека», считает ведущий бизнес-архитектор департамента «Банки и финансы» Рексофт Мария Мееревич.

Люди опасаются тотального контроля, заявила юрист White Stone Диана Галимова. «Одна из главных тревог граждан — цифровой рубль якобы позволит государству видеть каждую транзакцию. Хотя ЦБ официально заявляет, что уровень контроля будет аналогичен текущему в банковской системе, недоверие к государственным институтам делает эти заявления малоубедительными для значительной части населения», — сказала эксперт. Она отметила, что цифровой рубль пока недоступен большинству людей, и без личного взаимодействия с новым инструментом «формируется вакуум, который легко заполняется домыслами и фейками в соцсетях».

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Быстрое развитие «цифровой повестки» на российском финансовом рынке приводит к перенасыщению информацией участников рынка, заявил директор департамента налогов и права компании ДРТ Георгий Гукасян. Появились понятия цифровых финансовых активов, цифровых валют, цифрового рубля, и на начальном этапе развития этих инструментов их могут ошибочно путать. «В этой связи низкая осведомленность и определенные страхи по работе с новыми инструментами — это ожидаемая точка старта, с которой необходимо работать регулятору и участникам рынка для их дальнейшего развития», — отметил он.

Чтобы повысить осведомленность о цифровом рубле, нужна обширная информационная кампания, объясняющая принципы его работы и преимущества, считает Мееревич. С этим согласна Галимова. Также, по ее мнению, необходимы образовательная интеграция, вовлечение лидеров мнений, специалистов в сфере финансов и права и сценарии повседневного применения: «Людям важно видеть, как цифровой рубль облегчит жизнь, а не просто что он есть».

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