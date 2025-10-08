 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Киеве возмутились словами Меркель о виновниках конфликта с Россией

Politico: в Киеве назвали отвратительными слова Меркель о Польше и Прибалтике
Сюжет
Военная операция на Украине
Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Власти Украины возмущены словами бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель о части ответственности Польши и стран Прибалтики за начало российско-украинского конфликта, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

«Неприемлемо и, честно говоря, отвратительно», — сказал он.

Ранее Меркель заявила, что Польша, Литва, Латвия и Эстония в 2021 году выступили против предложенного ею нового формата прямого диалога между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу, что частично повлияло на «последующее развитие событий».

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины
Политика
Ангела Меркель

Эстония и Польша критически отнеслись к мнению немецкого политика. Председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон заявил, что ее обвинения в адрес балтийских государств и Варшавы в развитии кризиса на Украине — это «крайне неприятный момент». А бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Меркель «одним из самых вредоносных немецких политиков для Европы за последнее столетие».

При этом в Кремле заявили, что «оголтелая» политика стран Балтии сделала Брюссель «заложником» в ситуации с украинским конфликтом. «Можно себе представить, что госпожа Меркель права в этом плане», — добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

