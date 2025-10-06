 Перейти к основному контенту
Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Меркель объяснила, что не могла лично встретиться с Путиным из-за коронавирусных ограничений, а дистанционно решить вопросы по ситуации на Украине не получалось
Пандемия коронавируса стала главным фактором, оказавшим влияние на решение властей России провести военную операцию на Украине, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому проекту Partizan. Запись опубликована на YouTube.

Меркель объяснила, что не могла лично встретиться с российским президентом Владимиром Путиным из-за коронавирусных ограничений, а видеоконференции для решения таких вопросов было недостаточно.

Ангела Меркель возглавляла правительство Германии с 22 ноября 2005 года по 8 декабря 2021 года. В последний раз она встретилась с Путиным в конце августа 2021 года в Москве, затем они четыре раза созванивались по телефону.

Меркель назвала страны, помешавшие переговорам с Россией до спецоперации
Политика
Ангела Меркель

В этом же интервью Меркель рассказала, что Польша и страны Балтии не поддержали инициативу о прямых переговорах с Россией в 2021 году, что повлияло на дальнейшее развитие событий. Она объяснила, что эти государства боялись, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении России.

Экс-канцлер не раз говорила о необходимости диалога с Россией для урегулирования, отмечая, что «чисто военного решения не будет». При этом она считает, что Киеву стоит «распаковать» вариант с мирными переговорами тогда, когда страна будет находиться в хорошей ситуации.

В декабре 2022 года в интервью Zeit Меркель заявила, что минские соглашения, которые были подписаны в 2014–2015 годах, должны были «дать Украине время», и Киев использовал его, «чтобы стать сильнее». Путин в ответ подчеркнул, что слова политика разочаровали его. Он заявил, что все участники соглашения «обманывали» Россию, а переговоры велись для поставок Украине западного оружия.

