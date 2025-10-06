Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Меркель объяснила, что не могла лично встретиться с Путиным из-за коронавирусных ограничений, а дистанционно решить вопросы по ситуации на Украине не получалось

Ангела Меркель (Фото: Annegret Hilse / dpa / Global Look Press)

Пандемия коронавируса стала главным фактором, оказавшим влияние на решение властей России провести военную операцию на Украине, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому проекту Partizan. Запись опубликована на YouTube.

Меркель объяснила, что не могла лично встретиться с российским президентом Владимиром Путиным из-за коронавирусных ограничений, а видеоконференции для решения таких вопросов было недостаточно.

Ангела Меркель возглавляла правительство Германии с 22 ноября 2005 года по 8 декабря 2021 года. В последний раз она встретилась с Путиным в конце августа 2021 года в Москве, затем они четыре раза созванивались по телефону.

В этом же интервью Меркель рассказала, что Польша и страны Балтии не поддержали инициативу о прямых переговорах с Россией в 2021 году, что повлияло на дальнейшее развитие событий. Она объяснила, что эти государства боялись, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении России.

Экс-канцлер не раз говорила о необходимости диалога с Россией для урегулирования, отмечая, что «чисто военного решения не будет». При этом она считает, что Киеву стоит «распаковать» вариант с мирными переговорами тогда, когда страна будет находиться в хорошей ситуации.

В декабре 2022 года в интервью Zeit Меркель заявила, что минские соглашения, которые были подписаны в 2014–2015 годах, должны были «дать Украине время», и Киев использовал его, «чтобы стать сильнее». Путин в ответ подчеркнул, что слова политика разочаровали его. Он заявил, что все участники соглашения «обманывали» Россию, а переговоры велись для поставок Украине западного оружия.