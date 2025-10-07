В Польше ответили на слова Меркель о роли в начале конфликта на Украине
Обвинение Польши в соучастии развязыванию конфликта на Украине, озвученные бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель, доказывают, что она является «одним из самых вредоносных немецких политиков для Европы за последнее столетие», заявил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Ангела Меркель своим бездумным интервью доказала, что находится в авангарде самых вредоносных для Европы немецких политиков за последнее столетие», — написал он в соцсети x.
Председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии (рийгикогу) Марко Михкельсон также раскритиковал заявление Меркель. По его словам, такими высказываниями она «бросает тень на весь период ее правления». «Это новый и, к сожалению, крайне неприятный момент от Ангелы Меркель: обвинить страны Балтии и Польшу в развязывании» конфликта на Украине, отметил он в соцсети X.
Президент России Владимир Путин называл «непосредственным триггером» для начала конфликта отказ Киева от минских соглашений и удары по Донбассу.
В конце 2022 года Меркель в интервью немецкой Zeit заявила, что минские соглашения были необходимы для того, чтобы у Украины было время укрепить свои позиции, об этом же говорил и экс-президент Франции Франсуа Олланд. Кремль после этих заявлений сравнил минские соглашения с «игрой в наперстки». «Нас обманывали, и это усугубило ситуацию. Это подвигло во многом киевский режим, развязало ему руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Читайте РБК в Telegram.
Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины
Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов
Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза
Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов