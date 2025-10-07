В Польше ответили на слова Меркель о роли в начале конфликта на Украине

Матеуш Моравецкий (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Обвинение Польши в соучастии развязыванию конфликта на Украине, озвученные бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель, доказывают, что она является «одним из самых вредоносных немецких политиков для Европы за последнее столетие», заявил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Ангела Меркель своим бездумным интервью доказала, что находится в авангарде самых вредоносных для Европы немецких политиков за последнее столетие», — написал он в соцсети x.

Ранее Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan заявила, что Польша и страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) в 2021 году выступили против предложенного ею нового формата прямого диалога между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу, что частично повлияло на «последующее развитие событий».

Председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии (рийгикогу) Марко Михкельсон также раскритиковал заявление Меркель. По его словам, такими высказываниями она «бросает тень на весь период ее правления». «Это новый и, к сожалению, крайне неприятный момент от Ангелы Меркель: обвинить страны Балтии и Польшу в развязывании» конфликта на Украине, отметил он в соцсети X.

Президент России Владимир Путин называл «непосредственным триггером» для начала конфликта отказ Киева от минских соглашений и удары по Донбассу.

В конце 2022 года Меркель в интервью немецкой Zeit заявила, что минские соглашения были необходимы для того, чтобы у Украины было время укрепить свои позиции, об этом же говорил и экс-президент Франции Франсуа Олланд. Кремль после этих заявлений сравнил минские соглашения с «игрой в наперстки». «Нас обманывали, и это усугубило ситуацию. Это подвигло во многом киевский режим, развязало ему руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.