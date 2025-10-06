В Эстонии ответили на слова Меркель о роли в начале конфликта на Украине

В парламенте Эстонии сочли слова Ангелы Меркель обвинением в адрес прибалтийских стран. Экс-канцлер говорила, что страны Прибалтики и Польша в 2021 году помешали диалогу с Россией

Марко Михкельсон (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о вине Польши и стран Балтии в развитии кризиса на Украине бросает тень на весь период ее правления, заявил председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии (рийгикогу) Марко Михкельсон в соцсети X.

«Это новый и, к сожалению, крайне неприятный момент от Ангелы Меркель: обвинить страны Балтии и Польшу в развязывании имперской войны России», — отметил он.

Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan заявила, что Польша и страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) в 2021 году выступили против предложенного ею нового формата прямого диалога между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу.

Она отметила, что эти страны опасались невозможности выработать единую политику Евросоюза по отношению к России, что в итоге заблокировало дипломатические попытки урегулирования напряженности. По словам Меркель, этот отказ частично повлиял на последующее развитие событий.

«Сейчас времена изменились и нам нужно подумать, какую лучше всего занять позицию для достижения мира», — отметила она. Экс-канцлер также выразила мнение, что Европе нужно показать реальную сдерживающую силу и поддержать Украину.

Президент России Владимир Путин называл «непосредственным триггером» для начала конфликта отказ Киева от минских соглашений и удары по Донбассу. В конце 2022 года Меркель в интервью немецкой Zeit заявила, что минские соглашения были необходимы для того, чтобы у Украины было время укрепить свои позиции, об этом же говорил и экс-президент Франции Франсуа Олланд. Кремль после этих заявлений сравнил минские соглашения с «игрой в наперстки». «Нас обманывали, и это усугубило ситуацию. Это подвигло во многом киевский режим, развязало ему руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских», — отмечал Дмитрий Песков.