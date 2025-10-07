 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Песков оценил слова Меркель о странах, помешавших диалогу до спецоперации

Песков: оголтелая политика стран Балтии в отношении России сделала ЕС заложником
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«Оголтелая» политика стран Балтии сделала Брюссель «заложником», заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК,

Так он ответил на слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая в интервью накануне сообщила, что Польша и страны Балтии не поддержали инициативу о прямых переговорах с Россией в 2021 году, в то время как Меркель выступила за «новый формат» вместо Минских соглашений.

«Здесь очевидно, что по многим вопросам внешней политики ЕС и Брюссель находятся в положении заложников оголтелой политики, которую проводят прибалтийские государства. Можно себе представить, что госпожа Меркель права в этом плане», — сказал Песков.

В Польше ответили на слова Меркель о роли в начале конфликта на Украине
Политика
Матеуш Моравецкий

Бывший канцлер также указывала, что считает связанной пандемию коронавируса и начало конфликта на Украине 2022 года, поскольку лидеры не могли общаться с глазу на глаз, а значит и «прийти к новым компромиссам». По ее словам, видеоконференции для решения таких вопросов не подходят.

Меркель отметила, что «сейчас времена изменились» и Европе «нужно подумать, какую лучше всего занять позицию для достижения мира». По ее мнению, Евросоюзу нужно показать реальную сдерживающую силу и поддержать Украину.

Материал дополняется

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Euractiv узнал о вопросе ЕС по согласованию нового и прошлого займа Киеву Политика, 13:13
До 45 выросло число погибших от суррогатного алкоголя под Петербургом Общество, 13:05
Кремль объяснил подписанный Путиным указ об ускоренной приватизации Политика, 13:04
В Пулково кадры с мышью в здании аэропорта объяснили сезонной миграцией Общество, 13:04
Песков оценил слова Меркель о странах, помешавших диалогу до спецоперации Политика, 13:03
В МИДе заявили, что Россия не рассматривает размещение баз в Афганистане Политика, 13:02
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации Политика, 13:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Кремль ответил на слова Арестовича о планах встречи Путина и Зеленского Политика, 12:59
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Анкалаев потерял 4 позиции в рейтинге лучших бойцов UFC после поражения Спорт, 12:51
Нобелевскую премию по физике дали за открытие в квантовой механике Общество, 12:51
Глава Минтруда призвал россиян не ждать четырехдневную рабочую неделю Общество, 12:47
Ущерб по новому делу Абызова о мошенничестве оценили в 394 млн руб. Политика, 12:45
В Москве появились 44 новых «вафельницы» на перекрестках. Адреса Авто, 12:43