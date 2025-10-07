Песков оценил слова Меркель о странах, помешавших диалогу до спецоперации

Дмитрий Песков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«Оголтелая» политика стран Балтии сделала Брюссель «заложником», заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК,

Так он ответил на слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая в интервью накануне сообщила, что Польша и страны Балтии не поддержали инициативу о прямых переговорах с Россией в 2021 году, в то время как Меркель выступила за «новый формат» вместо Минских соглашений.

«Здесь очевидно, что по многим вопросам внешней политики ЕС и Брюссель находятся в положении заложников оголтелой политики, которую проводят прибалтийские государства. Можно себе представить, что госпожа Меркель права в этом плане», — сказал Песков.

Бывший канцлер также указывала, что считает связанной пандемию коронавируса и начало конфликта на Украине 2022 года, поскольку лидеры не могли общаться с глазу на глаз, а значит и «прийти к новым компромиссам». По ее словам, видеоконференции для решения таких вопросов не подходят.

Меркель отметила, что «сейчас времена изменились» и Европе «нужно подумать, какую лучше всего занять позицию для достижения мира». По ее мнению, Евросоюзу нужно показать реальную сдерживающую силу и поддержать Украину.

Материал дополняется