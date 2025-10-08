Шатдаун в США привел к нехватке кадров в аэропортах и задержкам рейсов

Фото: Megan Varner / Reuters

Нехватка персонала в авиадиспетчерской службе на фоне шатдауна привела к задержке и отмене тысяч рейсов в аэропортах США, сообщает Reuters со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации Соединенных Штатов (FAA).

Среди пострадавших от задержки и отмены рейсов аэропортов — Хьюстон, Нэшвилл, Даллас, Чикаго О`Хара и Ньюарк.

Шатдаун (англ. shutdown — «отключение») — блокировка финансирования госорганов в США из-за непринятия бюджета конгрессом.

Как пишет Reuters, около 13 тыс. авиадиспетчеров и около 5 тыс. сотрудников Управления транспортной безопасности должны исполнять свои рабочие обязанности во время приостановки работы правительства, но им не выплачивают зарплату.

Согласно данным сервиса отслеживания рейсов FlightAware, которые приводит агентство, во вторник, 7 октября, были задержаны более 3 тыс. рейсов.

Шатдаун в США вступил в силу 1 октября 2025 года после того, как конгресс не смог согласовать бюджет. Спустя неделю после его начала сенаторы в пятый раз не смогли принять законопроект о краткосрочном финансировании правительства.

В Вашингтоне отметили, что шатдаун может привести к потерям в $15 млрд в неделю и к массовым увольнениям госслужащих.

В первые дни шатдауна для выплат неработающим чиновникам были использованы бюджетные резервы — на выплаты за время простоя пошло $1,2 млрд.