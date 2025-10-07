Сенаторы США вновь не смогли принять проект бюджета, продлив шатдаун

Сенаторы США снова не смогли согласовать финансирование правительства, продлив шатдаун. Демократы настаивают на сохранении льгот в здравоохранении. Партии ведут переговоры, по словам Трампа, есть прогресс

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Американские сенаторы в пятый раз с сентября не смогли принять законопроект о краткосрочном финансировании правительства, чтобы прекратить шатдаун (приостановка работы федеральных ведомств), передает CBS News. Ни одно из предложений не набрало необходимых 60 голосов, несмотря на то что республиканцы обладают большинством в сенате.

Предложение демократов позволяет финансировать правительство до 31 октября и делает постоянными налоговые льготы, которые помогают людям платить страховые взносы за медицинскую страховку, приобретаемую в рамках Закона о доступном медицинском обслуживании. Срок действия этих субсидий истекает в конце года. Эта инициатива набрала 45 голосов «за» и 50 «против».

Законопроект республиканцев также провалил голосование: его поддержали 52 сенатора, включая нескольких демократов, 42 проголосовали против. Единственным из республиканцев против этой инициативы проголосовал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. Предложение республиканцев предусматривает финансирование правительства до 21 ноября.

Лидер большинства в сенате Джон Тун заявил, что голосование продолжится по этим двум инициативам. CBS News предполагает, что шатдаун на этом фоне продлится по крайней мере до конца текущей недели.

Шатдаун в США начался в полночь 1 октября по восточному времени (7:00 мск), поскольку конгресс не смог принять проект бюджета из-за разногласий между республиканцами и демократами по поводу финансирования в сфере здравоохранения. В Белом доме предупреждали, что шатдаун может привести к «потерям в $15 млрд в неделю», а также массовым увольнениям госслужащих.

Партии продолжают переговоры по поводу финансирования. Президент США Дональд Трамп (республиканец) после голосования в сенате в эфире Fox News выразил мнение, что в этом вопросе есть прогресс. До этого он заявил, что готов к переговорам с демократами по поводу здравоохранения, но только после прекращения шатдауна. «Я рад работать с демократами над их провальной политикой в области здравоохранения или над чем-то еще, но сначала они должны позволить нашему правительству вновь открыться», — написал президент США в Truth Social.