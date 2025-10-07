 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Сенаторы США вновь не смогли принять проект бюджета, продлив шатдаун

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сенаторы США снова не смогли согласовать финансирование правительства, продлив шатдаун. Демократы настаивают на сохранении льгот в здравоохранении. Партии ведут переговоры, по словам Трампа, есть прогресс
Фото: Kent Nishimura / Reuters
Фото: Kent Nishimura / Reuters

Американские сенаторы в пятый раз с сентября не смогли принять законопроект о краткосрочном финансировании правительства, чтобы прекратить шатдаун (приостановка работы федеральных ведомств), передает CBS News. Ни одно из предложений не набрало необходимых 60 голосов, несмотря на то что республиканцы обладают большинством в сенате.

Предложение демократов позволяет финансировать правительство до 31 октября и делает постоянными налоговые льготы, которые помогают людям платить страховые взносы за медицинскую страховку, приобретаемую в рамках Закона о доступном медицинском обслуживании. Срок действия этих субсидий истекает в конце года. Эта инициатива набрала 45 голосов «за» и 50 «против».

Законопроект республиканцев также провалил голосование: его поддержали 52 сенатора, включая нескольких демократов, 42 проголосовали против. Единственным из республиканцев против этой инициативы проголосовал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. Предложение республиканцев предусматривает финансирование правительства до 21 ноября.

Лидер большинства в сенате Джон Тун заявил, что голосование продолжится по этим двум инициативам. CBS News предполагает, что шатдаун на этом фоне продлится по крайней мере до конца текущей недели.

Главный экономический советник Трампа предупредил о последствиях шатдауна
Политика
Кевин Хассетт

Шатдаун в США начался в полночь 1 октября по восточному времени (7:00 мск), поскольку конгресс не смог принять проект бюджета из-за разногласий между республиканцами и демократами по поводу финансирования в сфере здравоохранения. В Белом доме предупреждали, что шатдаун может привести к «потерям в $15 млрд в неделю», а также массовым увольнениям госслужащих.

Партии продолжают переговоры по поводу финансирования. Президент США Дональд Трамп (республиканец) после голосования в сенате в эфире Fox News выразил мнение, что в этом вопросе есть прогресс. До этого он заявил, что готов к переговорам с демократами по поводу здравоохранения, но только после прекращения шатдауна. «Я рад работать с демократами над их провальной политикой в области здравоохранения или над чем-то еще, но сначала они должны позволить нашему правительству вновь открыться», — написал президент США в Truth Social.

Читайте РБК в Telegram.

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
шатдаун Сенат республиканцы демократы проект бюджета Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Неработающие чиновники в США получили $1,2 млрд с начала шатдауна
Политика
WP узнала о рекомендации не увольнять чиновников во время шатдауна в США
Политика
Рубио назвал шатдаун угрозой нацбезопасности США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Арестовича переобъявили в розыск в России Политика, 08:34
Насколько вероятен мир в Газе спустя два года «войны на семь фронтов» Политика, 08:31
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Кредиторы нашли слабое место схемы с «центром убытков». В чем оно состоитПодписка на РБК, 08:23
Сенаторы США вновь не смогли принять проект бюджета, продлив шатдаун Политика, 08:22
В Техасе загорелось предприятие по производству химикатов Общество, 08:20
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения Политика, 08:14
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:01
Почему Telegram стал главной площадкой для нативной рекламыПодписка на РБК, 08:00
Почему авторитарный стиль управления устарел и что идет ему на сменуПодписка на РБК, 08:00
Почему в России делают все больше игристых вин Вино, 08:00
В Польше ответили на слова Меркель о роли в начале конфликта на Украине Политика, 07:59
Цена золота впервые в истории превысила $4000 за унцию Инвестиции, 07:48
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46